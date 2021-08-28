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大華府創舉 亞市DASH公車9•5起免費搭

記者張筠／維州報導
亞歷山卓市DASH公車系統從9月5日開始免費搭車。（DASH官網）
亞歷山卓市DASH公車系統從9月5日開始免費搭車。（DASH官網）

維州亞歷山卓市(Alexandria)的DASH公車系統，從9月5日起將停止收費，免費供民眾搭乘，此舉旨在吸引更多乘客，減輕醫療、餐飲、消防等必要行業員工的通勤壓力。

DASH總經理貝克(Josh Baker)表示，希望藉此促進亞歷山卓市的長期經濟發展，刺激民眾到當地商家消費；DASH是大華府地區第一個提供免費搭乘的公共運輸系統。

大華府許多公車系統在新冠疫情爆發後暫停收費，並要求乘客從後門上下車，一方面減少乘客與司機的接觸確保防疫安全，另一方面也希望減輕民眾經濟壓力，不過多數運輸系統的優惠政策為短期計畫，吸引乘客於疫後多多使用大眾交通，其中華府D.C. Circulator系統的免票優惠，已公布將於9月30日停止。

DASH總經理貝克表示，公車免費搭乘計畫將促進亞歷山卓市的長期經濟發展，刺激民眾...
DASH總經理貝克表示，公車免費搭乘計畫將促進亞歷山卓市的長期經濟發展，刺激民眾多到當地商家消費。（亞歷山卓市府提供）

亞歷山卓的DASH是大華府首個宣布長期免票的運輸系統，從9月5日開始實施，「DASH」意味「送亞歷山卓民眾安全到家」(Driving Alexandria Safely Home)，貝克表示，雖然票價收入減少將增加公車運營壓力，但長期看來，不僅能提升乘客量及民眾對大眾交通的信賴，更能間接促進地方商家發展，「民眾省下的通勤費可用於購買生活用品、用餐等，也能帶動火車、地鐵等交通工具的使用率。」

疫情後大華府許多運輸系統推出免票等優惠以吸引乘客，但多為短期政策，DC Circ...
疫情後大華府許多運輸系統推出免票等優惠以吸引乘客，但多為短期政策，DC Circulator的免票計畫將於9月30日結束。（記者張筠 / 攝影）

貝克表示，公車屬於基礎建設，是多數民眾生活必不可少的選項，尤其能解決醫護、餐飲、消防等必要行業員工的通勤；最新財年市府將撥款147萬元補貼DASH的運營，預計2023至2025財年的售票營損失將達470萬元，未來幾年，DASH將根據乘客情況，與維州政府和亞歷山卓市府合作通過其他募款和資助項目，來補貼運營所需的資金。

貝克表示，增加通勤也意味著促進商業活動，刺激經濟，創造就業機會，讓亞歷山卓市乃至其他北維州地區的市場更活絡，此外在各地恢復實體工作、上下學時，可減少交通堵塞，民眾也因此可培養使用大眾交通的習慣，「免費乘車還能減輕民眾心理壓力，無需在通勤方面精打細算，不用擔心停車或塞車問題，直接出門乘坐DASH公車即可。」

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