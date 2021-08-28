全面恢復實體課 華府公校30日起例行篩查2成學生

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)27日宣布，華府公校 系統(DCPS)將擴大對無症狀病例的篩檢範圍，將原先的「自願加入」(opt-in)新冠檢測 改為「選擇退出」(opt-out)，未提交不願受檢證明的學生，都可能被抽中接受檢測，各校從30日開學後，會從上述學生篩查其中10%至20%，並以未接種疫苗者為重點。

此前華府公校向家長發送學生檢測意願調查，校方計畫每周從願意接受檢測的學生中抽出10%篩查病例，但由於近期大華府疫情加劇，變種的Delta病毒對未接種疫苗者威脅提高，在華府公校即將開學前，市府27日更新檢測規定，把原先檢測方式，由「自願加入」改為「選擇退出」，到校上課的學生，只要沒有提交不願接受檢測的證明，都可能被抽中接受檢測。

該規定從華府公校開學當天執行，學校會從無症狀學生中抽取10%到20%人進行檢測，重點篩查未接種疫苗的群體；如不希望接受檢測者，家長、監護人或18歲以上的學生本人，可登錄華府公校官網(https://bit.ly/3zq3iCj)選擇退出檢測。

針對新學年是否提供線上教學選項，華府公校官員表示，除非學生有特殊健康需求，校方不計畫提供線上教學，負責教育事務的華府副市長金恩(Paul Kihn)說，實體教學對學術、社交、情感和心理健康都至關重要，在必要的防疫工作下，華府致力全面恢復實體課，因此暫不計畫增加線上教學的預算。

由於12歲以下兒童未能接種新冠疫苗，許多民眾對實體課的安全性深感憂慮；維州費郡(Fairfax)一名未滿十歲的兒童26日死於新冠病毒，費郡衛生局主任葛洛莉亞(Gloria Addo-Ayensu)呼籲所有滿12歲的民眾都接種新冠疫苗，尤其變種的Delta病毒傳播更快，對未打疫苗者的威脅更大，只有提高接種率才能降低感染風險。

截至目前，維州已有10名19歲以下的新冠死亡病例，馬州同樣有10名，華府目前沒有兒童死於新冠病毒。