疫情反彈 蒙郡政府員工9月18日前須繳接種證明

由於疫情 反彈，大華府三地政府相繼要求政府員工打疫苗 或定期做新冠檢測 ，馬州人口最多的蒙郡25日也要跟進，要求郡府員工須在9月18日之前提交接種證明，否則就須定期接受病毒檢測。

近期蒙郡新冠確診數上升，截至25日的七日平均每十萬人有93.6人確診，在6月疫情緩和期間，該數字僅約在四左右，不過衛生官員表示，新冠住院數和死亡數並未增加到同樣水平，這說明蒙郡delta病毒的影響仍在可掌控範圍。

「我們回歸正常的最大阻礙是那些沒打疫苗者」，郡長艾瑞奇(Marc Elrich)說，郡政府官員與工會領袖商討數周，才敲定這項「不接種就必須檢測」的要求，他敦促蒙郡雇主、商家也應要求員工或顧客打疫苗，這是公衛專家公認抗擊疫情的最佳辦法。

蒙郡66%的居民已完全接種，接種率在馬州排第二，僅次於接種率70%的哈維郡(Howard)；喬治王子郡接種率50%，巴爾的摩市和安奧蘭多郡(Anne Arundel)接種率分別為58%。

根據確診採樣分析，大華府地區Delta變種病毒在確診樣本中的占比已增至98%，為本地傳播的主要毒株，該趨勢與全美水平一致。