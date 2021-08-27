華府2宗涉警槍擊案1死1傷 議員質疑

華府連日發生兩起涉及警方的槍擊案，導致一名男子身亡，市議員要求警方力證使用武力的合理性。（記者張筠╱攝影）

華府 近日發生兩起涉及警方的槍擊案，其中一名27歲的馬州居民吉爾莫(Antwan Gilmore)25日帶槍在車內睡覺，驚醒時意圖開車逃逸遭警方開槍後撞樹死亡，初步調查吉爾莫的槍枝和車輛都非他所屬，且身負逮捕令；不過也有華府官員質疑警方使用致命武器的合理性，要求警務執法公開透明。

華府警方26日公開相關錄像，但因警員配戴的隨身攝像頭被防彈盾遮擋，部分畫面模糊，調查有一定難度，全過程共有十聲槍響。

警察 局長康提(Robert Contee)表示，警方25日清晨約3時接到報案電話，吉爾莫將車停在New York大道和Florida大道交匯處中央，警方到現場後發現他在車內睡覺，右側腰間有一把槍。

警方商討應對計畫時，吉爾莫醒來，警方正要與他交涉，他卻試圖開車逃逸，其中一名警員因此朝吉爾莫開了幾槍，之後吉爾莫所開車輛撞上一棵大樹，經送醫不治。

康提表示，朝移動車輛開槍與華府警察的規定不符，當時有四至五名警員在場，但只有一人開槍，目前警方仍在調查吉爾莫中槍前的狀態及他有無使用槍支 ，「不確認他是否受藥物影響」。

警方表示，背負逮捕令的吉爾莫身上的槍，為其多年前於南卡購買，但卻未登記名下，現場車輛也不是他的。

警方仍在調查事件的來龍去脈，但市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)稱，「有警方開槍的案件最令人擔憂」，無論是出於正當防衛或過度執法，警方應儘量不使用致命武器，他也要求康提證明警員使用武力的合理性，「成功的警務必須以社區的信任為基礎。」其他市議員也要求警方公布辦案畫面，尋求警務透明。

此事發生前不到24小時還有一起涉警槍擊案，24日下午5時45分，警方在Minnesota大道與18街調查販毒，警方在勸說一名男子離開時發現他持有隱蔽槍支(concealed gun)，於是制止離開，該男子當即拔槍揮舞並指向警員，警員多次嘗試說服他放下武器未果，因而朝他開槍，男子中槍後送醫，目前無生命危險。