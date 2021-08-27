我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

馬州蒙郡公校教師 拒戴口罩遭停職

記者羅曉媛╱馬州報導
蒙郡公校系統的一名特教老師拒絕戴口罩被停職。(記者羅曉媛╱攝影)
蒙郡公校系統的一名特教老師拒絕戴口罩被停職。(記者羅曉媛╱攝影)

馬州最大的公校系統蒙郡公校(MCPS)即將開學返校上課之際，一名特殊教育教師因拒絕戴口罩而遭到停職，這名教師稱不戴口罩是遵照醫囑，且與其宗教信仰一致，而自己所以表明立場，是為了反對強迫性戴口罩；MCPS發言人說，此事也是旗下2萬4000多名教職員中的首例，「相信絕大多數教職員都理解為什麼需要執行強制口罩令。」

安琪拉‧哈德斯(Angela Harders)是Paint Branch高中的一名特殊教育老師，在蒙郡公校系統任職教師12年，根據該高中校長米爾沙(Afie Mirshah)發布的停職信，學校是因哈德斯「不當且不專業行為」，而對其處以帶薪停職，之後也將對整個事件展開調查。

信中說，哈德斯在本周一進入學校室內場所時，被告知必須戴口罩，但遭拒絕，她因此被要求離開學校場地；本周三她再度未戴口罩出現在學校主大廳，身邊還有許多教職員，校長米爾沙當場提醒要戴口罩後，她再度拒絕遵守。

哈德斯遭停職後，隨即在臉書發布自己被請出教學樓的視頻畫面，她說，「我剛被停職了，現在正走出教學樓，後面還跟著幾名保安。」她還在臉書分享稱，「信仰勝過恐懼」(faith over fear)、堅持「自由人(free human beings)的權利」等，許多網民留言對她表達支持，並稱其舉動勇敢、英雄。

MCPS發言人歐尼加(Gboyinde Onijala)證實此事，不過因保護隱私，無法提供人名和事件詳情；她表示，如果教職人員通過合法程序，說明他們有殘障或疾病導致不能戴口罩，公校系統會評估並提出合理處理方案，如果公校系統允許某人不戴口罩就進入學校室內，前提一定是該名人員對其他人的健康和安全沒有威脅。

哈德斯說自己已感染過新冠病毒，因此不認同戴口罩對她適用，此外，她也反對採取強制要求戴口罩，「每個人都應該有權利自由選擇。」

聯邦疾病防治中心(CDC)上月發布更新指南，強烈建議無論是否接種，所有人在教學樓場所都要戴口罩，以應對來勢洶洶的Delta變種病毒，大華府各公校系統也按此建議實行口罩令。

口罩 公校 教育

上一則

新州軍事基地 迎首批阿富汗難民

下一則

喬州0-17歲單日確診近2000 開學以來逾1.3萬學童確診

延伸閱讀

紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項

紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項
公職一律須接種 華府市議員促取消檢測選項

公職一律須接種 華府市議員促取消檢測選項
確保掌握校園疫情 芝公校籲家長提供電郵

確保掌握校園疫情 芝公校籲家長提供電郵
北維州開學 近30萬學生重返校園

北維州開學 近30萬學生重返校園
太空軍2026遷址 川普「單槍匹馬」決定？

太空軍2026遷址 川普「單槍匹馬」決定？

熱門新聞

新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

2021-08-20 12:25
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
Will Brooks與女兒Carter Brooks。（KHOU）

來不及過女兒第一個聖誕節　德州新手爸爸新冠亡

2021-08-19 21:14
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命