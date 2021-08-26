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創歷史 費郡消防局3隊長均為女性

記者張筠／維州報導
費郡消防救援局現完全由女性領導。左起蘭欣、墨菲、巴尼斯。（費郡消防救援局提供）
費郡消防救援局現完全由女性領導。左起蘭欣、墨菲、巴尼斯。（費郡消防救援局提供）

維州費郡消防救援局(Fairfax County Fire and Rescue Department)女性創造歷史，該局的日常運營和管理現全由三名女性領導，包括女隊長費莉希．巴尼斯(Felicia Barnes)、卡加．蘭欣(Katja Lancing)和艾米莉．墨菲(Emily Murphy)，她們領導費郡消防救援局不同時段的勤務，也是該局領導階層首次全由女性主導。

蘭欣表示，少時祖母去世，讓她萌生當消防員的想法，如今已在消防局工作了21年，「在他人陷入危難之際伸出援手，給別人的生命帶來正面影響，讓我很享受、也很有動力。」她說，(消防員)每天的任務不同，永遠不知道下一刻會發生什麼，因此工作也充滿挑戰。

消防局除了區分男女用的儲物櫃和更衣室，其他場合對男性和女性都無差別對待，包括體檢、筆試、訓練等，蘭欣說，她很欣慰看到越來越多女性加入消防工作，一方面反映社會對女性的接納度提高，另一方面也讓女性更全面意識到自身價值。

費郡消防救援局發言人德蘭尼(Bill Delaney)表示，目前全郡的消防工作者有11%至12%為女性，遠高於全國的4%。

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