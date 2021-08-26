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馬州州長辦公室3員工 疑參加年會染疫

記者羅曉媛／馬州報導

馬州州長霍根(Larry Hogan)發言人25日表示，州長辦公室有三名員工確診新冠，霍根及副州長盧瑟福(Boyd K. Rutherford)檢測結果均為陰性，且所有員工都打完疫苗，確診者目前也無大礙；由於該消息是在霍根等人於上周參加馬州郡市協會(MACo)年會之後爆出，因此引來集中感染的擔憂。

馬州郡市協會18日至21日在海洋城(Ocean City)舉辦年會，霍根等地方政府領袖及官員出席，目前州長辦公室尚未透露確診員工是否也參加了年會，只表示州長辦公室的所有員工都完全接種。

但馬里蘭Daily Record媒體引述消息人士報導，確診者至少有兩人是霍根的資深官員，上周也都曾參加馬州郡市協會的年會，其中一人是在本周一感到不舒服。

州長發言人卡塔‧霍爾(Kata Hall)說，雖然不能公布員工的個人健康信息，但所有檢測、通知、隔離等措施都是按照聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指南行事，接觸者追蹤工作也在進行。

該協會執行主任桑德森(Michael Sanderson)說，州長辦公室尚未告知確診員工是否參與了年會，但他們將該染疫信息通知了出席會議的2500多人，並對其提供CDC建議接觸確診者時如何因應指南，稱「即便是過度謹慎，也要讓所有與會者了解實情。」

桑德森說，年會去年因疫情改成線上舉行，今年應廣大要求才改回實體推出，會議現場強烈建議所有人在室內戴口罩，也在保持社交距離方面做了許多工作，包括安排更大的房間、減少每個餐桌的座位數量等。

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