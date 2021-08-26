馬州BWI機場新冠醫療中心 8月26日啟用

BWI機場的全新FirstCall醫療中心，將於26日正式開幕，提供新冠病毒檢測、新冠疫苗等多種醫療資源。（馬州州長辦公室提供）

位於馬州的巴爾的摩華盛頓國際機場 (BWI)將於26日啟用全新的FirstCall醫療中心，提供新冠病毒檢測 、新冠疫苗 施打等多項醫療資源服務，每天上午6時至晚9時開放，馬州居民、遊客和機場員工可獲更便利的健康服務，BWI也是大華府首家提供新冠檢測及疫苗接種的機場。

馬州州長霍根(Larry Hogan)等州府官員24日為該中心剪綵，他說，BWI機場的FirstCall醫療中心，位於主航站樓C大廳(Concourse C)附近，從26日起提供新冠病毒檢測及疫苗施打資源，並提供旅遊所需的其他疫苗、急救和緊急護理、職業醫學護理(occupational medicine)，以及體檢等服務。

該中心每天上午6時至晚9時開放，接受絕大多數醫療保險計畫，各類服務也提供自費選項；霍根表示，接種新冠疫苗是避免重症、住院的最好方法，呼籲民眾積極接種。

他說，「BWI增加檢測和疫苗，體現馬州堅持徹底防疫的行動，重視所有居民和遊客的安全和健康，也將擴大馬州的防疫網路。」

目前IAD和DCA尚未提供機場內的新冠檢測或疫苗資源，鼓勵民眾完成檢測且收到陰性報告後再旅遊。（IAD官網）

BWI是目前大華府唯一提供現場(on-site)檢測及新冠疫苗接種的機場，位於維州的雷根國家機場(DCA)和杜勒斯國際機場(IAD)尚未提供檢測或疫苗，而是鼓勵旅客直接通過維、馬州和華府衛生部門官網查找最近的檢測點，完成檢測且收到陰性報告後再到機場，避免疫情擴散，也減輕機場的防疫壓力。