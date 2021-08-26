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涉性虐學生 蒙郡惠特曼高中教師被捕

記者羅曉媛／馬州報導

馬州蒙郡沃特惠特曼高中(Walt Whitman)的一名教師因涉嫌性虐學生，已在24日被捕，他同時也在當地一家社區賽艇俱樂部擔任教練多年，目前被控多項一級、二級兒童性虐罪，檢方相信還有更多受害人。

警方表示，47歲的希普利(Kirkland Shipley)來自華府西北區，從2001年開始在蒙郡公校系統擔任教師，並從2002年開始在當地社區賽艇隊「Whitman Crew Team」任教練，期間帶領該隊多次獲獎。

檢方指，2018年前後，希普利與當時賽艇隊的一名青少年隊員有不正當關係，他因此事被捕並被控罪；24日過堂時，法官允許希普利獲保釋，但禁止他與任何學生聯繫，下次出庭定在9月15日。

希普利對於一級性虐兒童的指控並不認罪，根據法庭文件，他在2018年5月至6月間，與惠特曼高中的一名18歲女學生調情並發展出性關係，當時該受害人還未畢業，此外他也在2013年與另一學生有性關係，該受害人當時雖已畢業，但才17歲。

沃特惠特曼高中校長多德(Robert W. Dodd)在給家長的信中表示，希普利現已行政停職，他面臨的控罪讓人深感不安，違背該校及整個公校系統的核心價值觀；學校將為學生和家庭提供心理輔導等支持，電話：240-740-4800。

負責本案的助理檢察官卡洛琳‧布瑞爾(Caroline Burrell)說，兩名受害人都向警方表示，她們曾與希普利互發露骨短訊，儘管目前案件仍在調查，但布瑞爾要求法官對希普利下達限制遠離令，以便其他學生「能感到安全地說出遭遇」。

警方呼籲知情人士提供線索協助調查，電話：202-727-9099。

公校 馬州 華府

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