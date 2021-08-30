波特那&蘇爾律師事務所專精刑事辯護案件

波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特 那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討刑事辯護案件。

對於嚴重犯罪的侵害性案件代表

當您被指控犯罪時，您的生活可以天翻地覆，它會對您的性格和聲譽產生負面影響。刑事定罪的威脅也會影響您的生活、家庭，甚至您的工作能力。如果您不採取行動，則會被刑事定罪和相關後果嚴重。這就是為什麼在這段重要的時間裡，瞭解自己的權利至關重要的原因。

我們一流的刑事辯護律師已經在馬州 、維州 和華盛頓特區執業了超過25年，我們熟悉地方法院、法官和檢察官，並在重罪和輕罪案件中取得了成功的結果。

刑事辯護

我們經驗豐富的刑事辯護律師認為，每個人都應得到徹底而有力的辯護。我們可以努力證明您的無罪，而不會引起任何合理的疑問，因此您可以繼續向前，不必面對刑事指控的複雜性。在Portner & Shure，我們認為我們不僅是被告的捍衛者，而且還是憲法的捍衛者。

我們針對各種刑事指控提供強有力的辯護，包括:攻擊和襲擊、搶劫、DUI/DWI、毒品犯罪、盜竊、交通違規、詐騙/欺詐、賣淫、違反緩刑(VOP)。此列表並不詳盡， 如果您在馬州、維州和華盛頓特區被指控犯有罪行，請與Portner & Shure聯繫並討論您的合法權利和選擇。

瞭解您的權利

犯罪的一般定義是違反社會規範的越軌行為，雖然這是一個模糊的定義，但構成犯罪及其相應後果的決定，是在聯邦和州一級進行的。對各種犯罪的懲罰取決於許多因素，包括犯罪地點和犯罪的嚴重程度。

犯罪分為兩大類:重罪和輕罪，兩者之間的區別如下:1.輕罪:性質較輕的犯罪，通常應處以罰款、緩刑、社區服務、恢復原狀，並可能面臨最高一年的監禁。2.重罪:這些是嚴重的罪行，通常可判處至少一年的有期徒刑，無期徒刑甚至死亡。

當您被捕或被認為是犯罪嫌疑人時，擁有一位經驗豐富的刑事辯護律師在您身邊非常重要。美國憲法授予您某些權利，以防止您受到不公平的對待。您有權獲得的一些基本權利包括:、受權律師、不自罪的權利、迅速公開審判的權利、上訴權。

波特那&蘇爾律師事務所相信每個人都有正義的權利，我們成為實現這一目標的代表，聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要。憑藉數十年的經驗，我們專業的法律團隊擁有刑事辯護方面的知識和技能，可在這段艱難時期為您提供幫助。請立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。