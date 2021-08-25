鼓勵用公共交通工具 大華府推出多項優惠

即日起，民眾只要註冊虛擬SmarTrip地鐵卡，或將實體地鐵卡併入移動支付app，即可獲得十次Capital Bikeshare電動自行車的免費騎行機會。（記者張筠 / 攝影）

大華府 多數公司恢復實體上班，為提高大眾交通工具使用率，華府首都捷運 局(WMATA)近日推出多種優惠方案。

●十次免費Capital Bikeshare騎行

只要註冊虛擬SmarTrip地鐵卡 ，或將實體地鐵卡併入移動支付app，即可免費騎行Capital Bikeshare電動自行車十次，每次騎行最長30分鐘，有效期30天；可通過Capital Bikeshare帳戶或Lyft帳戶激活這十次免費機會，也能花1元升級選擇e-Bike，此優惠持續至12月。

●馬州蒙郡上傳騎車照有機會得獎

華人聚集的地鐵站Rockville和Shady Grove將從9月起關閉三個月以維修翻新，蒙郡為鼓勵以自行車取代汽車，推出「騎車競賽贏獎」活動，即日起至9月26日只要上傳一張騎自行車的照片，即有機會獲得獎品，每名參與者每周最多上傳一張照片，參與者須滿18歲且在蒙郡工作或居住。

●周末優惠地鐵票單程2元

首都捷運局從9月5日起，推出周末優惠地鐵票，無論旅程長短，單程僅2元；周末地鐵服務頻次增加，服務時間延長，每周五、六運營至凌晨1時，每周日早上7時開始服務。

●搭地鐵可免費轉乘公車

9月5日起，乘坐地鐵後(無論距離)可免費轉乘公車，繁忙路段也將增加公車班次，並提供「七天12元」的無限公車卡，老年人和殘障人士僅6元。