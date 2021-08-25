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補強針誰應該打？大華府健康中心釋疑

華盛頓訊
輝瑞疫苗獲FDA全面批准。(記者羅曉媛/攝影)
輝瑞疫苗獲FDA全面批准。(記者羅曉媛/攝影)

為幫助大華府地區華人了解新冠疫苗補強針，大華府華裔社區健康服務中心近日根據聯邦疾病防治中心(CDC)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及本地衛生局信息，發布輝瑞莫德納疫苗第三劑補強針解答。

●為何需打補強針？

中度至重度免疫功能低下人群在第一次接種疫苗時，未建立足夠(或完全沒建立)保護力，接種補強針可幫助他們建立更多疾病保護力。因此，CDC建議中度至重度免疫功能低下者在接種兩針mRNA新冠疫苗(指輝瑞和莫德納疫苗)的28天以後，再打第三針相同種類的mRNA新冠疫苗。

另根據現有數據，疫苗對新冠的保護作用會隨時間減弱，需再打一針加強效果，這稱為打加強劑量或加強針(booster dose)；聯邦衛生部現已計畫從9月20日開始，為完成輝瑞或莫德納接種8個月後的普通人提供第三針加強針。

●目前哪些人可接種補強針？

中度至重度免疫功能低下的群體已開始接種輝瑞或莫德納疫苗的第三針，包括：

─在接受針對腫瘤或血液癌症的積極癌症治療。

─接受器官移植，正服用抑制免疫系統的藥物。

─過去兩年內接受過幹細胞移植或正服用抑制免疫系統的藥物。

─中度或重度原發性免疫缺陷(如DiGeorge綜合症、Wiskott-Aldrich綜合症)。

─晚期或未經治療的HIV感染。

─使用高劑量皮質類固醇或其他可能抑制免疫反應的藥物進行積極治療。

CDC建議民眾諮詢專業醫護人員，以確定自己是否為中度至重度免疫功能低下群體。

●免疫力低下的人去哪打補強針？

可到www.vaccines.gov查找住家附近的疫苗接種站，也可直接向附近藥房致電詢問，或查詢本地衛生局網站。接種第三劑一般並不需提供任何醫療狀況證明，但接種的第三針疫苗必須是和前兩針一樣的疫苗。

●第一批接種加強針疫苗的群體？

第一批有資格的是最早打第一劑的群體，即新冠患病風險最大的人，主要包括一線醫護工作者、年長者等，開始接種日為9月20日。

●接種嬌生疫苗者需要打補強針嗎？

可能也需要補強針，但因嬌生疫苗開始在美國接種的時間比輝瑞和莫德納晚兩個多月，目前還在收集數據，預計未來幾周會公布相關計畫。

●之前接種嬌生疫苗者，可以打輝瑞或莫德納的加強針嗎？

不能，目前沒有足夠數據支持嬌生疫苗接種者打mRNA疫苗加強針，接種第三劑對提高免疫力具一定效果，但免疫功能低下的群體在接種後也可能無法形成較強的保護力，因此防疫措施仍很重要，包括戴口罩、保持社交距離、避免人群或不通風的室內空間等。大華府華裔社區健康服務中心新冠幫助電話：(301)661-886、(571)437-2962、(301)676-8866(廣東話)

疫苗 莫德納 輝瑞

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