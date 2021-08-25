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「民眾等不了八個月」 霍根致信拜登促加速打補強針

記者張筠／馬州報導
霍根敦促白宮加速補強針、12歲以下兒童疫苗批准（州長辦公室提供）
霍根敦促白宮加速補強針、12歲以下兒童疫苗批准（州長辦公室提供）

馬州州長霍根(Larry Hogan)24日致信拜登總統，敦促聯邦政府立即給年長者和免疫力較弱的群體接種補強針，指「民眾等不了八個月」，並要求拜登政府儘快全面批准莫德納和嬌生疫苗，同時加速核准(expedite approval)可供12歲以下兒童施打的新冠疫苗。

五年多前抗癌成功的霍根於上周末接種了第三劑補強針，他表示，審視疫情現況，馬州民眾恐怕無法等「完全接種後八個月再打補強針」；他24日致信拜登，要求聯邦食品暨藥物管理局(FDA)儘快制定計畫並發布接種指南，讓各州和地方政府可給年長者和高危群體施打補強針。

霍根說，去年12月至今年3月，馬州逾100萬人接種新冠疫苗，現在他們已完全接種滿八個月，為避免疫情加重，聯邦政府應讓補強針普遍施打，尤其年長者、免疫力較弱者以及醫護人員等高風險群體。

他要求聯邦政府立即推進嬌生疫苗(Johnson & Johnson)補強針的接種，確保防疫無漏洞，保證疫苗資源平等，維持政府公信力；馬州有逾28萬人接種嬌生疫苗。

輝瑞(Pfizer)疫苗23日獲FDA全面批准，霍根也敦促拜登政府全面批准莫德納(Moderna)和嬌生疫苗，以便推動全國各地的疫苗接種，這對防疫至關重要。

隨著各地恢復實體教學，霍根也要求拜登政府加速核准可供五歲至11歲兒童接種的新冠疫苗，降低他們感染變種Delta病毒的風險。

馬州現有逾80%人口接種至少一劑，華府77.3%人接種至少一劑，維州75%，全美平均73%。

疫苗 拜登 馬州

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