剛開學就傳血案 華府16歲高中生刺死同學

華府KIPP大學預科剛開學未滿一周，18日就發生一宗命案。（取自WJLA）

華府 KIPP大學預科(KIPP DC College Preparatory)開學不到一周就發生命案，日前兩名學生疑因爭執引發暴力衝突，其中一名15歲的學生遭刺死，警方已逮捕一名16歲的嫌疑人，已按照青少年犯罪被控以持武器二級謀殺罪；該校次日停課一天，校長也發聲明表示已和警方合作調查，學校將持續給師生及家長提供心理輔導。

受害人是來自華府東南區的九年級學生佩恩(Kemon Payne)，KIPP大學預科校長楊瑞妮(Stephanie Renee Young，音譯)在案發後的聲明中指該學生是個非常好的人，從早教就開始在KIPP的學校就讀，他的離去讓整個KIPP社區傷心。

康提表示，兩名學生疑因口角引發暴力衝突，最終15歲學生被刺死，警方已逮捕16歲嫌疑人。（取自DCist）

該校在開學第三天就發生悲劇，華府警察 局長康提(Robert Contee)表示，當天下午約3時，一名沒在值班的警員發現學生在校外MetroBus車站附近群聚，其中兩人發生口角，立即向華府警方和學校官員請求支援，「16歲的嫌疑人拔刀傷人的動機尚不明確，但兩人疑因無法和平化解爭執而引發暴力行為」，最終該15歲的受害學生胸口被刺身亡。

「剛開學即發生慘案令人心痛。」校長楊瑞妮說，學生安全和情緒穩定是該校的工作 重點，未來幾日將持續給師生支持，並增派警力和學校安全官員維護校園和平穩定，她鼓勵家長密切關注孩子的心理狀態，避免更多悲劇。