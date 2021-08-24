北維費郡又傳雙屍命案 警鎖定1嫌

費郡伯克區一民宅發生雙屍命案，警方公布嫌犯利斯特照片尋求線索。(費郡警方提供)

北維州 費郡(Fairfax)伯克區(Burke)的一戶民宅，上周末發生雙屍命案，兩名女性在家中浴室身亡，警方23日表示，已鎖定嫌犯利斯特(Bradley Lister)，他也住在案發民宅，但目前下落不明，警方呼籲知情人士提供線索。

費郡警方說，33歲的利斯特住在伯克區Eagle Landing大街的6100路口附近民宅，警方上周五應要求到該民宅檢查狀況(welfare check)，報警者說已好幾天沒聽到屋內居民的消息，警方在當日上午8時15分左右到達案發住宅，透過一扇敞開的窗戶進入屋內，並在浴室發現了兩名女性死者，兩人也是案發住宅的居民。

根據現場狀況，警方表示，並無破門而入的跡象，所以相信這起凶殺案不是隨機暴力事件，而經常停在該民宅車道的一輛車也不翼而飛，但之後已被警方找到，並在車內搜集證據。

目前受害人的屍檢仍在進行，警方呼籲了解利斯特去向的知情人士報案，電話：703-691-2131，也可打911提供線索；匿名提供線索可撥打866-411-8477，或編輯短信「FCCS加上線索內容」發送到847411，也可上網提交：fairfaxcrimesolvers.org，或下載手機App 「Fairfax Co Crime Solvers」提供線索，線索若助成逮捕可獲100元至1000元不等的現金獎勵。

這兩名死者，也是費郡今年第16和第17宗凶殺案受害者，遠多於去年，去年費郡共六起凶殺案；針對過去這17宗命案，警方已逮捕10人。