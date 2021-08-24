北維州開學 近30萬學生重返校園

因疫情上網課一年多，北維州費郡公校本周開學返校。(取自費郡公校推特)

因新冠疫情闊別近18個月，北維州 四個公校 系統的近30萬學生，23日迎來返校上課的開學第一天，此次秋季學期，各級學校將回歸每周五天的面對面實體授課；不過「回歸正常」尚存挑戰，不僅師生在室內仍須戴口罩 ，許多公校系統的校車司機也短缺，在人力補足前，校方建議家長可先步行或開車接送子女上下學。

根據維州州長諾譚(Ralph Northam)發布的全州K-12年級學校口罩令，要求所有學生、教師無論是否接種，返校上課必須戴口罩，除非是在吃、喝或能保持社交距離的戶外活動。

北維州最大的公校系統費郡公校(FCPS)有約18萬8000名學生，在近18個月的遠程網課之後，絕大多數學生本周開始返校上課的新學期，費郡公校僅允許能提供醫療需求證明的學生繼續遠程上課；23日同期開始返校新學期的還有近9萬學生的威廉王子郡(Prince William)公校系統，以及有3700名學生的馬納薩斯公園市(Manassas Park City)公校，以及有8200名學生的卡爾佩柏郡(Culpeper)公校。

儘管州長要求公校系統採取口罩令，但未要求所有學生或教師施打新冠疫苗，費郡教師聯盟(Fairfax County Federation of Teachers)因此致信敦促費郡公校要求教職人員提供接種證明，或每周做新冠病毒檢測，這類規定已在大華府的其他主要公校系統實施，例如北維州阿靈頓郡公校、華府公校、馬州蒙郡公校、喬治王子郡公校；費郡公校回應說，將在10月底之前要求所有教職員打疫苗或定期做檢測。

費郡公校早前表示，已準備好迎接99.5%的學生返校上課，但鑑於返校的學生數量之大，該公校系統表示，室內時刻保持社交距離可能不太現實，所以才強調戴口罩的重要作用。

費郡公校系統的維農山高中(Mount Vernon HS)校長羅傑斯(JoVon Rogers)說，過去18個多月以來，學校一直在期待讓學生安全返校上課，以便讓他們專注改善社交情緒健康以及學習成績，「Delta變種病毒來得令人意外，我們一開始以為得以很快恢復常規返校生活，不過，這次我們已經知道如何應對了。」