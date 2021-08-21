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華府熊貓寶寶「小奇蹟」今滿1歲 國家動物園直播慶生

記者張筠／華盛頓報導
小奇蹟2020年8月21日出生，今滿一歲。（國家動物園提供）
小奇蹟2020年8月21日出生，今滿一歲。（國家動物園提供）

去年疫情期間出生的華府小熊貓「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)21日(今)滿一周歲，國家動物園(National Zoo)為牠準備特色蛋糕，裝飾牠的「房間」，並從16日到22日為民眾直播小奇蹟的生日周慶祝活動，此外動物園熊貓專區近期也售賣特調酒品，邀民眾同樂。

小奇蹟近期經常到戶外爬樹，展現活力。（國家動物園提供）
小奇蹟近期經常到戶外爬樹，展現活力。（國家動物園提供）

熊貓飼養員表示，過去一年對多數人來說都很艱難，但照顧並見證小奇蹟的成長是一件幸福快樂的事，牠已從一隻幼崽長成一隻聰明、善於觀察、好奇心很強，有時又憨態可掬的熊貓寶寶，在疫情期間給許多人帶去輕鬆樂趣，也給飼養員們帶來很多成就感；小奇蹟近期也經常到戶外爬樹，展現活力。

來源：國家動物園臉書

為慶祝小奇蹟的一歲生日，國家動物園也總結了牠成長的幾個精采瞬間：

2020年8月21日，晚上6時35分小奇蹟出生

2020年11月23日，小奇蹟從大熊貓媽媽美香(Mei Xiang)的懷抱中邁出第一步

2021年1月，小奇蹟對牠的新玩具充滿好奇心，同月牠也首次品嚐地瓜和竹子，並表現強烈興趣

2021年1月27日，小奇蹟在線上首秀表現出憨態模樣

2021年1月31日，小奇蹟首次玩雪

2021年2月14日，小奇蹟首次到戶外活動，開始探索大千世界

2021年5月21日，動物園在疫後重開，小奇蹟首次與公眾實體見面

2021年6月，十個月大的小奇蹟學會站立

2021年8月，將滿一歲的小奇蹟已會靈活爬樹。

動物園 疫情 華府

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