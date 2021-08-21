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違反口罩令 喬治王子郡1市場遭罰千元

記者張筠／馬州報導
喬治王子郡的Village Dutch Market近日因違反口罩令，在郡府警告和抽查確認未改善後，遭罰款1000元。（WTOP）
喬治王子郡的Village Dutch Market近日因違反口罩令，在郡府警告和抽查確認未改善後，遭罰款1000元。（WTOP）

馬州喬治王子郡(Prince George's County)近日加強防疫執法，一家違反口罩令的市場因此遭開罰1000元，該市場因員工長時間戴口罩引發不適，工作效率降低，自行決定放寬口罩令，改讓員工、顧客自願性戴口罩，郡府近日收到許多民眾投訴，經警告後未改善，最終向該市場開出罰單。

位於喬治王子郡Upper Marlboro區的Village Dutch Market，集合了多家攤商在市場內營業，近日在市場門口貼出告示，稱「本市場免戴口罩」，但提醒民眾「消費過程中自行承擔風險」(Shop at your own risk)，「我們尊重所有人在戴口罩方面的自由」，多數消費者進出時戴了口罩，但絕大部分員工沒有戴。

該市場Sam's Wing Counter部門的經理伊萊默(Elmer)表示，原先按照郡府規定執行口罩令，但「多名員工反映，長時間戴口罩引起不適，尤其是站在烤箱旁邊工作，實在難以呼吸，摘掉口罩就好很多，且工作也更有活力。」

基於多名員工的反饋，伊萊默決定放寬口罩令，「戴不戴口罩由員工自行選擇」；許多消費者對此感到不安，郡府收到多人投訴後，13日對該市場提出警告，幾天後也抽檢，發現該市場仍未遵守口罩令，因此決定對其罰款1000元，未來將繼續突擊檢查。

雖然員工和業主各有苦衷，但消費者們表示，提供食物服務的員工們「一邊說話一邊工作」，不戴口罩不僅威脅食品安全，更容易導致疫情擴散，在疫情反覆之際，防疫安全應置於最優先地位，不能犧牲消費者和員工安全來經營生意。

口罩 工作 疫情

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