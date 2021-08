違反口罩令 喬治王子郡1市場遭罰千元

喬治王子郡的Village Dutch Market近日因違反口罩令,在郡府警告和抽查確認未改善後,遭罰款1000元。(WTOP)

馬州喬治王子郡(Prince George's County)近日加強防疫執法,一家違反口罩 令的市場因此遭開罰1000元,該市場因員工長時間戴口罩引發不適,工作 效率降低,自行決定放寬口罩令,改讓員工、顧客自願性戴口罩,郡府近日收到許多民眾投訴,經警告後未改善,最終向該市場開出罰單。

位於喬治王子郡Upper Marlboro區的Village Dutch Market,集合了多家攤商在市場內營業,近日在市場門口貼出告示,稱「本市場免戴口罩」,但提醒民眾「消費過程中自行承擔風險」(Shop at your own risk),「我們尊重所有人在戴口罩方面的自由」,多數消費者進出時戴了口罩,但絕大部分員工沒有戴。

該市場Sam's Wing Counter部門的經理伊萊默(Elmer)表示,原先按照郡府規定執行口罩令,但「多名員工反映,長時間戴口罩引起不適,尤其是站在烤箱旁邊工作,實在難以呼吸,摘掉口罩就好很多,且工作也更有活力。」

基於多名員工的反饋,伊萊默決定放寬口罩令,「戴不戴口罩由員工自行選擇」;許多消費者對此感到不安,郡府收到多人投訴後,13日對該市場提出警告,幾天後也抽檢,發現該市場仍未遵守口罩令,因此決定對其罰款1000元,未來將繼續突擊檢查。

雖然員工和業主各有苦衷,但消費者們表示,提供食物服務的員工們「一邊說話一邊工作」,不戴口罩不僅威脅食品安全,更容易導致疫情 擴散,在疫情反覆之際,防疫安全應置於最優先地位,不能犧牲消費者和員工安全來經營生意。