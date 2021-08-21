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費郡公校教職員 10月底前須接種疫苗

記者張筠／維州報導
目前大華府多個規模較大的公校系統已要求教職接種疫苗，但不包括費郡公校，教師聯盟要求執行，確保實體課安全。（DCist）
目前大華府多個規模較大的公校系統已要求教職接種疫苗，但不包括費郡公校，教師聯盟要求執行，確保實體課安全。（DCist）

大華府疫情升溫，而各級學校即將陸續開學，維州最大的費郡公校(FCPS)20日宣布，所有教職人員在10月底前須出示新冠疫苗接種證明，或定期提交病毒檢測陰性報告。

費郡公校20日上午宣布，為抑制病毒擴散，並讓教師們安心授課，該公校系統決定執行接種令，規定所有教職員工在10月底前提交接種證明，不接種者須定期出示新冠檢測陰性報告，提升師生安全健康，更加專注課業。

此前費郡公校僅要求所有師生室內戴口罩，若出現新冠症狀或身體不適，自行留家觀察，不要到校，但代表教師的工會組織「費郡教師聯盟」(FCFT)19日，要求公校官員出台疫苗接種令，因各地疫情升溫，且未接種群體的染疫風險極高，加上12歲以下兒童尚不能接種，為保證校園安全，該聯盟主張學區應要求教職員施打疫苗或出示檢測證明。

費郡公校的最新決定，也等於支持了教師聯盟的提議。

費郡公校23日開學，新學年恢復至一周五天實體課，官員稱，部分教職員可能來不及在開學前接種，因此將接種令推遲到10月底執行；費郡公校目前沒有接種教師比率的數據，但今年稍早公校官員曾提到有90%的教師登記接種。

費郡是維州人口大郡，目前已達聯邦疾病防治中心(CDC)定義的「大量傳播」(substantial transmission)門檻，該郡已有逾70%成人完全接種，逾77%人接種至少一劑，郡府衛生官員表示，防疫工作和實體開學均按計畫進展。

截至目前，已有華府公校系統(DCPS)、維州費郡公校、阿靈頓公校、亞歷山卓市公校、馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)和喬治王子郡公校等，要求教職員工接種新冠疫苗。

公校 疫苗 檢測

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