室內場合要求來客出示疫苗卡 華府暫不考慮

包瑟表示暫不計畫要求商家執行疫苗接種令，但給業主們自由，鼓勵民眾按需收緊防疫策略。（Washingtonian）

Delta變種病毒威脅加劇，多個大城市陸續發布防疫新規，要求民眾到餐館、健身 房等室內場合出示接種證明，華府 市長包瑟(Muriel Bowser)表示目前不會採取類似政策，但鼓勵商家按各自情況和需求更新防疫規定，謹慎應對日益嚴重的疫情。

華府目前實行室內口罩令，要求兩歲以上者，無論是否接種，在室內公共場合都要戴口罩，但在接種疫苗 方面，市府僅規定政府官員須在9月30日前接種疫苗，未要求商家和民眾照此行事。

負責規畫與經濟發展的副市長法奇科(John Falcicchio)表示，暫不考慮對商家和民眾發布接種規定，市府將觀察有多少商家自願執行接種令，而後可能再進一步行動。

目前華府已有越來越多商家、文娛機構、健身房自行要求消費者提供疫苗接種證明，也有餐館業主表示，若消費者無法提供接種證明或陰性檢測證明，則不能堂食，健身業主甚至希望以「接種令」代替市府強制執行的「口罩令」。

同時，華府官員也計畫推出「地方疫苗通行證」(regional vaccine passport)，便利通勤、消費和生活，但法奇科表示，各地之間的疫苗紀錄和信息共享將是一大挑戰，需要各地政府和衛生部門配合。