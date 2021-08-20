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華府Awesome漫展回歸 布朗博士、柯克船長當嘉賓

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府Awesome漫展回歸，今年嘉賓涵蓋「星際迷航」、「星球大戰」、「魔戒三部曲」等熱門系列電影的主要角色飾演者。(漫展提供)
華府Awesome漫展回歸，今年嘉賓涵蓋「星際迷航」、「星球大戰」、「魔戒三部曲」等熱門系列電影的主要角色飾演者。(漫展提供)

去年因疫情延誤的華府Awesome漫展，今天起(20日)至22日在華府會展中心(Walter E. Washington Convention Center)回歸登場，嘉賓涵蓋「星際迷航」(Star Trek)、「星球大戰」(Star Wars)、「魔戒三部曲」(The Lord of the Rings)等熱門系列電影的主要角色飾演者。

此次漫展原定去年5月舉行，趕上疫情延至去年12月，後又延至5月和8月，漫展營銷主任洛倫‧戴柏(Lauren Dabb)說，漫展陣容包括電影「回到未來」的主演福克斯(Michael J. Fox)、「布朗博士」洛伊德(Christopher Lloyd)，在「魔戒三部曲」飾演霍比特人的博依德(Billy Boyd)、飾演「山姆」的艾斯汀(Sean Astin)，以及「星際迷航」的「柯克船長」(Captain Kirk)飾演者夏特納(William Shatner)、飾演「艦長蘇魯光」(Sulu)的武井(George Takei)等，將與影迷合影、簽名。

戴柏說，今年新推出的活動「Destination Cosplay」，喜歡角色扮演的觀眾不容錯過，現場還有以不同電影為主題的粉絲見面會；周日下午將有圍繞「回到未來」電影的研討會，有興趣影迷需提前上網訂票。

主辦方也針對疫情採取防疫措施，包括強制所有人在會展中心內戴口罩，戴柏說，即便角色扮演的人物有面罩，但參與人員還是需要按照聯邦疾病防治中心的防疫指南戴好口罩，現場也有專門系統供訪客自動測體溫，只要訪客露出額頭部分即可完成。

上一次Awesome漫展還是在2019年，當時吸引了7萬2000多人參加，今年的票價從40元到160元不等，3歲至10歲孩童的票價則是15元，詳情可見官網：awesome-con.com。

華府Awesome漫展回歸，今年嘉賓涵蓋「星際迷航」、「星球大戰」、「魔戒三部曲...
華府Awesome漫展回歸，今年嘉賓涵蓋「星際迷航」、「星球大戰」、「魔戒三部曲」等熱門系列電影的主要角色飾演者。(漫展提供)

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