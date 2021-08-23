學佛念經的受益-真的假不了，假的真不了大華府觀音堂

大華府觀音堂

以下是黃聽華師兄的分享：我姓黃居住在中國上海，於2011年6月份，我突患嚴重失眠 。去上海仁濟醫院會診中，西醫無效，服安眠藥都無法入睡。在連續失眠的廿八天之中，之間偶爾有過幾次短暫的睡眠，基本上是日夜不用睡覺。之後，我通過各種方法診治，都一一失效。睡眠狀況極不正常，轉眼到了2012年，連續二三天通宵不眠的狀況又發生了。在五月上旬的某一天，我去廟裡拜佛，有幸結緣盧台長的“一命二運三風水”，“天地人”，“圖騰世界”，“玄學問答”這些書。當天回家後，我一下子被這本書吸引了進去，看得愛不釋手。通過這本書上留下的結緣電話，我馬上請來經書、小房子開始學念經，學念小房子，沒過幾天，我睡眠就逐漸正常了，直至今日。“小房子”真神奇！謝謝良宵先生，謝謝盧台長救命恩人！否則後果不堪想像！

奇跡又發生了，在2012年8月上旬某一天上午八點多鐘，我老母親（87歲）當時正行走在橫道線上，突然被一輛私家車撞倒在地，當我接到電話，馬上趕到現場，看到此番情景我一刻不停地念“大悲咒”。救護車將我母親救到醫院。經過醫院全身拍片檢查，直至下午檢查完畢，我沒停息過念“大悲咒”，大事化小。經醫院鑒定：右腳二隻腳趾骨折，頭部有一核桃 大小腫塊，不用開刀，連止痛藥也沒配一顆，就從醫院回家了，接著我拼命念“小房子”。雖然左腳直至小腿部又青又腫，但她什麼藥也沒吃，什麼藥水也沒塗，在床上躺了二十多天後。她就試著扶著下床行走了。俗話說“傷筋動骨一百天”。到了二個月時間，完全不用攙扶，自己一個人下床行走了。謝謝盧台長！我又是用“小房子”這個法寶，救了我母親一命。

奇跡接二連三降臨到我頭上，在2012年10月某一天下午。我正在路上行走著，突然右眼“咯噔”一下，感覺像視網膜脫落般，雙眼隱隱作痛。晚上看電視，離電視只有二尺近，但畫面上的字看的模糊不清，因眼睛痛，我只能用雙耳聽電視。第二天念經的時候我加念21遍“如意寶輪王陀羅尼”三個月下來，我眼睛就漸漸地好轉了，雙眼看電視也不怎麼痛了。因我左眼半愈，右眼高度近視眼，本人持有眼睛殘疾證。奇跡又發生了，在2013年5月下旬某一天晚上睡覺中。我夢見盧台長右眼我右眼，對視後問我：“感覺怎麼樣？”我回答：“眼睛舒服的不得了。”早晨念經在回憶夢境的時候，因平時念經，經文都是背著念的，包括“禮佛大懺悔文”。可這一天，我特意看著經文念，經文的每個字都放大一圈，字體像小楷筆書寫得又黑又濃，經書拿在手中，一臂展直都看的很清楚。當時取下眼鏡看，也是如此。晚上看電視，圖像畫面清楚得不得了，連畫面上的文字，本人離電視機二公尺遠都看得很清楚。這一次又是盧台長救了我，眼睛不疼了，不管看書，看電視，看任何一切，又遠又清楚（在原有的基礎上）。

我跟著盧台長學佛時間雖不長，但感應的事倒不少，我願望每個人都念經，每個家庭都轉好。廣度有緣人，離苦得樂。

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