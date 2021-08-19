改善塞車 I-270公路23個南向匝道黃燈慢行

馬州I-270公路的23個南向匝道開始施行慢行信號燈。(馬州交通廳提供)

馬州 交通廳18日起在大華府 繁忙公路I-270的23個南向匝道，施行限流紅綠燈系統(ramp metering)的慢行黃燈信號(flashing yellow signals)，藉此管控車流、改善交通壅堵；慢行信號燈主要集中在蒙郡和弗雷德瑞克郡(Frederick)的I-270路段，從Md. Route 80號公路開始，一路往南的23個匝道採用，預計一周內完成安裝並啟用。

馬州今年6月曾在北向118公路(Route 118)併入德國 鎮(Germantown)的I-270公路南向匝道，試行限流紅綠燈系統，由於迴響不錯，此次先在23個南向匝道採用慢行信號，之後再過度到限流紅綠燈。

交通廳預計，18日起將施工裝設採用慢行黃燈的匝道包括：MD 80公路、MD 109公路到南向I-270的26號出口、22號出口，從南向MD 121公路到南向I-270的18號出口，從北向MD 121公路到南向I-270的18號出口，從西向MD 27公路到南向I-270的16號出口，東向Father Hurley Blvd到南向I-270的16號出口，從南向MD 118公路到南向I-270的15號出口，從北向MD 118公路到南向I-270的15號出口，從Middlebrook Rd到南向I-270的13號出口，從Watkins Mill Rd到南向I-270的12號出口，從MD 124公路到南向I-270的11號出口，從MD 117公路到南向I-270的10號出口，以及I-370公路到南向I-270的9號出口。

由於馬州近期接連降雨，具體裝設進程取決於天氣情況，但交通廳預計，首批23匝道的限流紅綠燈系統可望在9月15日啟用；從2022年開始，交通廳將在I-270公路北向的22條匝道安裝限流紅綠燈，到明年年底，I-270公路的45個匝道都將裝上限流信號燈。