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加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

馬州2公校教委 解答安全返校疑義

【馬州訊】
同鄉會聯合會邀請馬州哈維郡公校教委主席伍超答疑安全返校上課事宜。(講座截圖)
同鄉會聯合會邀請馬州哈維郡公校教委主席伍超答疑安全返校上課事宜。(講座截圖)

開學季疫情反撲，能否安全復課引家長疑問和焦慮，華盛頓地區同鄉會聯合會日前邀請哈維郡公校教委主席伍超、蒙郡公校教委埃文斯(Shebra L. Evans)，就新學年如何安全開學的答疑講座，同鄉會聯合會希望藉此機會為家長和公校搭建溝通橋梁，促進雙方理解和交流，當晚提問踴躍，熱門答疑如下：

同鄉會聯合會邀請馬州蒙郡公校教委埃文斯答疑安全返校上課事宜。(講座截圖)
同鄉會聯合會邀請馬州蒙郡公校教委埃文斯答疑安全返校上課事宜。(講座截圖)

●為什麽一定要到學校去上課？和網課相比，去學校上課的好處是什麽？

面對面授課的教學質量高於網上授課，在學校上課有利於學生之間的社交，有益心理健康，這是在家上網課無法解決的部分，且是學生健康發展過程中的剛需；復課的決定權在州衛生廳、州議會，不在各郡公校教委，秋季返校上課是州官員充分考量各方面優勢和風險後做出的決定。做任何一件事，沒有風險是不可能的，如果疫情惡化，可能也會繼續在家上網課；目前CDC在研究給12歲以下學生打疫苗的可行性，家長可密切關注。

●學校為疫情採取了哪些安全措施？

學校已下發「安全開學的通知」，要求每人在室內必須戴口罩；學校將提供洗手液、必要的通風、執行社交距離、勤換空氣過濾片；12歲以上者都要出示疫苗注射證明，或每周做檢測。若學生需隔離，可利用遠程教學學習；目前教室內沒有設置隔離板。

●吃午飯時有什麽安全措施？

教職及12歲以上學生須出示疫苗接種證明或做檢測，學校將設置安全距離提示， 學生可在教室吃午飯，若天氣允許，也可到飯廳外吃午飯。對於在外搭帳篷或圍欄吃午飯的建議，公校將進一步討論。

●校車上有什麽安全措施？

12歲以上者必須出示疫苗接種證明或每周接受檢測，乘車必須戴口罩；每天有專人負責給校車消毒，若天氣允許，可開窗通風，若校車內過於擁擠，可立即向學校報告。

公校 疫苗 檢測

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