馬州2公校教委 解答安全返校疑義
開學季疫情反撲，能否安全復課引家長疑問和焦慮，華盛頓地區同鄉會聯合會日前邀請哈維郡公校教委主席伍超、蒙郡公校教委埃文斯(Shebra L. Evans)，就新學年如何安全開學的答疑講座，同鄉會聯合會希望藉此機會為家長和公校搭建溝通橋梁，促進雙方理解和交流，當晚提問踴躍，熱門答疑如下：
●為什麽一定要到學校去上課？和網課相比，去學校上課的好處是什麽？
面對面授課的教學質量高於網上授課，在學校上課有利於學生之間的社交，有益心理健康，這是在家上網課無法解決的部分，且是學生健康發展過程中的剛需；復課的決定權在州衛生廳、州議會，不在各郡公校教委，秋季返校上課是州官員充分考量各方面優勢和風險後做出的決定。做任何一件事，沒有風險是不可能的，如果疫情惡化，可能也會繼續在家上網課；目前CDC在研究給12歲以下學生打疫苗的可行性，家長可密切關注。
●學校為疫情採取了哪些安全措施？
學校已下發「安全開學的通知」，要求每人在室內必須戴口罩；學校將提供洗手液、必要的通風、執行社交距離、勤換空氣過濾片；12歲以上者都要出示疫苗注射證明，或每周做檢測。若學生需隔離，可利用遠程教學學習；目前教室內沒有設置隔離板。
●吃午飯時有什麽安全措施？
教職及12歲以上學生須出示疫苗接種證明或做檢測，學校將設置安全距離提示， 學生可在教室吃午飯，若天氣允許，也可到飯廳外吃午飯。對於在外搭帳篷或圍欄吃午飯的建議，公校將進一步討論。
●校車上有什麽安全措施？
12歲以上者必須出示疫苗接種證明或每周接受檢測，乘車必須戴口罩；每天有專人負責給校車消毒，若天氣允許，可開窗通風，若校車內過於擁擠，可立即向學校報告。
上一則
疑防疫壓力大 蒙郡衛生官蓋里斯9•12辭職
下一則
FB留言