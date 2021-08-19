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華府公校新學年不提供線上課程 須戴口罩 確診隔離10天

記者張筠／華盛頓報導
新學年華府公校將不提供線上教學，所有學生及教職在室內外活動，都必須戴口罩。（取自華府公校官網）
新學年華府公校將不提供線上教學，所有學生及教職在室內外活動，都必須戴口罩。（取自華府公校官網）

華府教育及衛生官員18日宣布，新學年華府公校(DCPS)將不提供線上教學，所有學生及教職在室內外活動都必須戴口罩，市府也將定期為自願接受檢測學生提供隨機新冠病毒篩檢，以排查無症狀病例，學生一旦確診必須隔離10天；此外，為降低染疫風險，校方不鼓勵學生或家長到外州旅遊。

華府公校將於30日開學，為全力推行實體教學，教育總監菲瑞彼(Lewis Ferebee)表示，新學年將不考慮提供線上授課；市長包瑟(Muriel Bowser)也稱，目前沒有回到線上授課的計畫，「恢復實體課是我們的首要目標，當前沒有任何數據表明公校需關閉。」

市衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)列舉值得家長注意的新冠症狀，若孩子出現呼吸短促、嚴重咳嗽、失去味覺或嗅覺、發燒、發冷、流鼻水等症狀，應留在家觀察，不應到校上課。

菲瑞彼表示，公校要求所有師生在校內所有室內外活動需戴口罩，公校運動員和體育生在無訓練時，也應戴口罩並保持社交距離；除了飲食時間以及學前班兒童的午休時間可不戴口罩，一至12年級學生的午飯將在食堂進行，市府官員也鼓勵學生在戶外用餐，確保防疫安全。

公校官員也將調查各學生家庭接受檢測的意願，並定期從願意接受檢測的群體中隨機選取10%學生，進行唾液檢測(saliva testing)，排查無症狀病例，確診學生將需隔離10天，不得到校上課，校方也將進行接觸者追蹤(contact tracing)；有症狀者需等症狀好轉，且至少24小時沒有發燒，並要提供陰性檢測證明才可返校。

雖然公校官員明確表示新學年不提供線上教學，不過菲瑞彼指，公校將為部分隔離學生提供「折衷教學方式」(compromise experience)，但由於這將耗費大量人力和時間，「我們不期待此舉成為一種新趨勢，學校最多只會讓每25至30名學生中的一到兩人有此學習選項」，隔離學生也會收到線上學習的設備。

公校 檢測 口罩

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