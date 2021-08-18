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華府首都捷運局員工 9月7日起須出示疫苗卡

記者張筠／華盛頓報導
首都捷運局從9月5日起增加周末的公車及地鐵班次，延長地鐵周末的服務時間，降低費用。（記者張筠／攝影）
首都捷運局從9月5日起增加周末的公車及地鐵班次，延長地鐵周末的服務時間，降低費用。（記者張筠／攝影）

華府首都捷運局(WMATA)17日表示，將要求員工從9月7日起出示疫苗接種證明，或每周提交新冠檢測陰性證明；同時為配合各學校開學及公司機構恢復實體辦公，捷運局將從9月5日起增加公車及地鐵班次，提供優惠的2元單程周末地鐵卡，並延長周末地鐵服務時間。

首都捷運局總經理威德菲爾德(Paul Wiedefeld)表示，目前1萬2000多名員工已有45%完全接種，但為應對Delta變種病毒，將要求所有員工接種疫苗或提供檢測陰性的證明，新員工若不提交證明則不能上崗，該規定也適用於合約工(contractor)。

為配合各地學校、商家、企業恢復實體工作的計畫，捷運局也恢復並增加服務，同時降低費用減輕乘客經濟壓力；捷運局表示，9月開始，97%的公車服務將恢復到疫情前的狀態，地鐵為91%，部分線路的班次可能比疫情前更多。

從9月5日開始，捷運局將在繁忙路段增加公車班次，減少乘客的等待時間，並恢復部分在疫情期間停運的公車班次，在地鐵換乘間提供免費公車服務以及優惠乘車卡(discounted passes)等。

地鐵方面，多數地鐵線路將以「非高峰時段」(off-peak hours)的班表運營，全天平均二到七分鐘一班車；地鐵服務時間也將延長，周五、周六多運營一小時，凌晨1時關閉，且周日早晨提前一小時開始，上午7時即有地鐵；此外為吸引更多乘客，捷運局也將提供周末優惠，即不論路程，周末單趟地鐵僅售2元。

首都捷運局也將在9月16日至10日15日期間，對部分「無限乘坐交通卡」(unlimited pass)，提供最高50%的折扣。

地鐵卡 捷運 疫情

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