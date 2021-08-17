我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士宣布「大赦」阿富汗政府官員 籲重返工作崗位

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

華府作協寫作工坊 9/8招生截止

馬州訊

華府作家協會的「寫作工坊」將於9月開課，一期六堂課，繼續由六位著作等身的名師網路授課，歡迎熱愛寫作人士在9月8日之前，加入作協並報名參加工坊課。

第一堂課定於年9月12日下午1時至4時，由新澤西Union郡社區大學圖書館館長、作家楓雨講授寫作要素；第二堂課定在11月14日，由作家吳鈞堯指導小說寫作；第三堂課預計明年年1月9日，由旅美華裔作家陳九授課；第四、五、六堂課將分別在明年3、5、7月授課，邀請從事媒體工作近30年的資深媒體人許惠敏指導新聞寫作，以及作家龔則韞、韓秀授課，指導學員。

會員年費20元，永久會員200元，工坊學費為70元，名額有限，滿額即止。聯繫人胡一霞：(240)731-4323，電郵：[email protected]。作協網址：nacwadcweb.com

支票寄至Ihsia Hu(NACWA)，地址：12025 Bethesda Church Road, Damascus, MD 20872；Venmo付費傳到[email protected]，務必註明作協年費/學費以及中英文名字。

支票 新澤西 華裔

上一則

夏樂8.21開學節有吃有玩拿贈品

下一則

新州華人計算機協會 網上年會談最新科技

延伸閱讀

全美族裔多元化 馬州、華府分列四、五名

全美族裔多元化 馬州、華府分列四、五名

華府國家動物園 25年來首迎帝王蛇蜥寶寶

華府國家動物園 25年來首迎帝王蛇蜥寶寶
族裔多元化 馬州和華府上榜 分列全美第4、5名

族裔多元化 馬州和華府上榜 分列全美第4、5名

華府新財年175億元預算 市議會過關

華府新財年175億元預算 市議會過關
重新用中文寫作

重新用中文寫作

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

2021-08-15 16:35
德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖)

病患爆增 德州醫院已克難到搭帳篷地步

2021-08-09 20:38

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛
中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押