華府作協寫作工坊 9/8招生截止

華府作家協會的「寫作工坊」將於9月開課，一期六堂課，繼續由六位著作等身的名師網路授課，歡迎熱愛寫作人士在9月8日之前，加入作協並報名參加工坊課。

第一堂課定於年9月12日下午1時至4時，由新澤西 Union郡社區大學圖書館館長、作家楓雨講授寫作要素；第二堂課定在11月14日，由作家吳鈞堯指導小說寫作；第三堂課預計明年年1月9日，由旅美華裔 作家陳九授課；第四、五、六堂課將分別在明年3、5、7月授課，邀請從事媒體工作近30年的資深媒體人許惠敏指導新聞寫作，以及作家龔則韞、韓秀授課，指導學員。

會員年費20元，永久會員200元，工坊學費為70元，名額有限，滿額即止。聯繫人胡一霞：(240)731-4323，電郵：[email protected]。作協網址：nacwadcweb.com。

支票 寄至Ihsia Hu(NACWA)，地址：12025 Bethesda Church Road, Damascus, MD 20872；Venmo付費傳到[email protected]，務必註明作協年費/學費以及中英文名字。