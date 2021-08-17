華府逾17%高中生吸菸 新法禁售調味菸草

年輕人抽電子菸的問題愈發嚴重。（美聯社）

美國 年輕人吸菸問題越發嚴重，不少外科醫生指吸菸已成為一種「流行病」，過去幾年使用電子菸的中學生人數翻倍，華府 有逾17%高中生吸菸，華府日前通過新法，禁止銷售調味菸草產品。

根據美國肺臟協會(American Lung Association)的最新報告，全美近20%青少年使用電子菸，25%青少年使用至少一種菸草產品，其中華府也有17.2%的高中生使用菸草產品。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)7月已簽署新法，禁止銷售調味菸草產品(flavored tabacco)和薄荷捲菸(menthol cigarettes)，避免部分經濟較不發達社區以及弱勢群體受到菸草產品的更深危害。

電子菸危害年輕人身體健康，也引發其他心理問題和社區問題，美國肺臟協會推出「學校免電子菸獎學金計畫」(Vape-Free Schools Scholarship Fund)，資助學校實行無電子菸方案，幫助年輕人戒菸，並獲得心理支持和相關教育 。

該協會首席任務官員布朗(Deborah Brown)表示，多數年輕人出於好奇心而嘗試吸菸，或受家庭影響，從小接觸菸草產品，將香菸或電子菸視為生活不可缺少的部分，這些都需要由引導教育來歸正。

「學校免電子菸獎學金計畫」目標在2021年底募款40萬元，援助1000所學校推出戒菸輔助和教育項目，培訓家長和教師來幫助青少年關注身心健康，或尋找替代菸草的資源，避免下一代有更多人對菸草成癮。

該計畫現也面向公眾募款，詳情：Lung.org/scholarship，或致信[email protected]