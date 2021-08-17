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華裔修嘉佑 獲全美女子高爾夫學者獎

記者羅曉媛／華盛頓報導
華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)
華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)

全美女子高爾夫教練協會(WGCA)2021年傑出大學高球運動員「全美學者獎」(All-American Scholars)名單日前公布，父母來自台灣的華裔二代大一生修嘉佑(Kiona Hsiu)，為德州三一大學(Trinity University)入榜的兩名學生之一，修嘉佑表示，「這是至高榮耀，能與全美各大學的優秀高爾夫球運動員共同獲獎，給我很大鼓勵。」

在德州休士頓長大的修嘉佑，在父母的鼓勵下，從小就開始接觸高爾夫球，利用課餘時間提升技能，常常練得雙手長滿水泡，她裝備從簡，練習從嚴，無論颳風下雨、嚴寒酷暑，從不間斷，有時是抓住暴雨後的片刻晴朗練習，有時是利用校外研習的休息時間在房間練習揮杆；疫情期間球場關閉，她依然每天在自家車庫和公園練習揮桿、擊球。

過程雖艱苦，修嘉佑從不放棄，她高中時進入校隊，去年成為三一大學校隊主力，年僅18歲的她表現亮眼，在SCAC冠軍賽為學校拿下女子團體冠軍與個人季軍，並先後獲SCAC最佳球員、年度新人獎，以及WGCA女子高爾夫球教練協會的學者殊榮。

華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)
華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)

華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)
華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)

「高爾夫球真是一種體能、球技、抗壓的球藝。」修嘉佑說，參加比賽並不會想太多輸贏，只想打好比賽；談及WGCA學者殊榮，她表示，父母是她最仰望的對象，是父母的支持和鼓勵，才能獲此學者榮譽。

除了球技優秀，修嘉佑的學業也非常出色，如何在刻苦訓練的同時也保持優異成績？修嘉佑說，學習沒有捷徑可走，主要靠自我要求來支撐，「當身邊每個人都在跑步，你就不會有停下來休息的想法。」她表示，自己從來都不是所謂的高爾夫神童或天才，靠的是一步步積累和進步。

華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)
華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)
華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)
華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)

儘管外界對她將來做職業高球選手多有期待，但修嘉佑希望先完成大學學業，再開始走職業之路。修爸直言，眼下讀書仍很重要，「我們不會想太遠的事，也不強求她，只要一步一步走就好了。」

住在華府的華裔作家王福權是修嘉佑的表舅，他8月初發表新書「修嘉佑榮膺全美女子高爾夫學者榮譽榜」，詳述修嘉佑從小努力追夢的故事，稱她是「有為者亦若是」的典範，希望她有機會成為繼女子高球手曾雅妮之後，另一台灣之光。

華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)
華裔二代大一生修嘉佑榮獲「全美最佳選手學者」。(王福權提供)

修嘉佑的表舅王福權8月初出版新書講述修嘉佑的逐夢故事。(王福權提供)
修嘉佑的表舅王福權8月初出版新書講述修嘉佑的逐夢故事。(王福權提供)

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