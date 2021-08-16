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被雷擊中 華盛頓紀念碑暫關維修

記者羅曉媛／華盛頓報導
華盛頓紀念碑每逢夏天雷雨天，極易被雷擊中，此次雷擊後電路系統受損，暫關維修。(記者羅曉媛/攝影)
華盛頓紀念碑每逢夏天雷雨天，極易被雷擊中，此次雷擊後電路系統受損，暫關維修。(記者羅曉媛/攝影)

國家公園局(NPS)16日表示，上周日華府雷雨天氣，導致華盛頓紀念碑遭雷擊中，將暫時關閉，以便維修電子訪問系統(electronic access system)。

NPS發言人利特斯特(Mike Litterst)說，雷擊大約發生在15日凌晨12時30分左右，無人受傷；工作人員已在檢修華盛頓紀念碑的電子系統，希望能儘快解決問題，爭取在本周二(17日)就能重開。

有網友拍下當晚華盛頓紀念碑遭遇雷擊的視頻發布到推特，畫面震撼引本地人熱議；利特斯特表示，華盛頓紀念碑經常遭遇雷擊，尤其是在雷陣雨較多的夏天，不過此次也是華盛頓紀念碑首次因為被雷擊中需要關閉維修電路。

華盛頓紀念碑的電子系統近期剛升級，電梯運作未受到此次雷擊影響，但該系統把控員工的進出門禁卡，憑藉該卡員工才能進入大樓或電梯；利特斯特說，這次閃電較大，可能因此才影響到電路系統。

根據「華盛頓郵報」氣象部門的統計，這至少是華盛頓紀念碑今年第二次被雷擊中，上一次發生在今年6月14日；總體而言，華盛頓紀念碑每年平均要被雷擊中好幾次，但夏天的次數則因天氣原因浮動較大。

華盛頓紀念碑剛在7月中旬因疫情好轉重開，目前仍要求所有訪客無論是否接種，都要戴口罩，若要進入紀念碑內部，訪客需先網上買票(recreation.gov)。

疫情 口罩 華盛頓郵報

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