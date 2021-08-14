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全美族裔多元化 馬州、華府分列四、五名

記者張筠／華盛頓報導

聯邦人口普查局12日公布2020年普查報告，大華府三地族裔多元性上升，馬州和華府分別排名全國第四和第五名，維州該項排名居中上，但在族裔多元指數方面，比十年前高出超過7%，增幅在大華府最明顯，其中人口大郡費郡的少數族裔總人口多於白人居民，不過，占比未過半(49.5%)的白人仍是人口最多的單一族裔，亞裔緊跟在後居次。

根據2020年族裔多元指數(diversity index)，全美族裔過去十年內變化明顯，從2010年的54.9%上升至2020年的61.1%(該指數越高說明族裔越多元)。

馬州2020年族裔多元指數為67.3%，排名從十年前的全國第七上升到第四名，華府為67.2%，排名全國第五，名次與十年前相同；維州為60.5%，雖然排名全國第14名，但族裔多元性提升在大華府最為明顯，去年維州該指數為53.4%，2020年升高了逾七個百分點。

馬州族裔最多元的為蒙郡，族裔多元指數從十年前的68.1%升至73.5%，該郡是華裔聚居區，但前三大族裔在十年內不變，仍為白人、西語裔、非裔，但其他族裔的占比從十年前17.1%升至20.8%。

維州費郡是少數族裔占比超過白人的地區，白人占比49.5%，此外亞裔從十年前就已是費郡第二大族裔，十年內也持續增長，占比從17.4%升至20.3%。

華府族裔多元指數為67.2%，前三大族裔為非裔、白人、西語裔，雖然該排名與十年前沒有變化，但在華府占比最多的非裔人口從十年前的50%降至2020年的40.9%，其他族裔的比率均有上升。

指數 華府 維州

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