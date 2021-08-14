我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

馬州教育總監： 網課效果有限 應持續實體教學

記者張筠／馬州報導

大華府疫情加劇，且臨近開學季，各地對學校上課方式的討論也逐漸升溫，馬州教育總監喬杜里(Mohammed Choudhury)表示，為配合防疫並滿足部分家庭的需求，各校將提供不同程度的網課資源，但網課在提高學生成績方面效果有限，新學年必須持續實體教學。

新上任的喬杜里目標教育改革，並讓公校恢復至一周五天的實體教學，「雖然變種Delta病毒威脅加劇，但疫情將不能動搖我們的教學計畫。」

目前馬州24個公校系統中，有22個已決定新學期提供實體與網課結合的混合教學，但喬杜里表示，「網路教學不如實體輔導」，尤其在提升學生成績方面效果非常有限。

他表示，網課最適合非常有自制力、擅長時間管理、遇到問題不會羞於求助的學生，雖然馬州對網路授課教師有嚴格要求，包括相關的教師認證，需遵循州府課程設計等，但對多數學生來說，線上教學可能導致無法進步甚至成績下滑，喬杜里說，在疫情前大約僅20%學生的成績達到優秀(proficiency)，「即使是恢復到疫情前的狀態，我們仍有很多工作要做。」

不過實體教學仍面臨很大防疫壓力，喬治王子郡(Prince George County)官員向喬杜里反映口罩規定的難處，且部分學校尚未更新通風系統，教學和防疫壓力都很大，喬杜里建議各地政府利用聯邦教育基金，來更新教學樓的硬件設備。

疫情 教育總監 馬州

上一則

新州檢查員收賄300元 一生退休金遭沒收

下一則

伊州人口減 白人流失最多 亞裔增幅最大

延伸閱讀

族裔多元化 馬州和華府上榜 分列全美第4、5名

族裔多元化 馬州和華府上榜 分列全美第4、5名

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
疫情升級 維州、華府、喬治王子郡列「高度傳播」區

疫情升級 維州、華府、喬治王子郡列「高度傳播」區
芝公校開學後全面恢復實體上課

芝公校開學後全面恢復實體上課
依性別認同 北維勞登郡允許學生選用設施與活動

依性別認同 北維勞登郡允許學生選用設施與活動

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
德州五個月大嬰兒被完全接種的家人傳染新冠變種病毒。(KHOU畫面截圖)

五個月大男嬰 遭打2劑家人傳染變種新冠

2021-08-06 18:03
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
29歲女警法蘭琪於9日晚間執行交通攔停檢查時，遭車內歹徒開槍射殺。(芝加哥警局提供)

芝槍支暴力失控 周末86人中槍13死 女警攔檢也遭射殺

2021-08-09 10:29

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡