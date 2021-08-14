馬州教育總監： 網課效果有限 應持續實體教學

大華府疫情 加劇，且臨近開學季，各地對學校上課方式的討論也逐漸升溫，馬州教育總監 喬杜里(Mohammed Choudhury)表示，為配合防疫並滿足部分家庭的需求，各校將提供不同程度的網課資源，但網課在提高學生成績方面效果有限，新學年必須持續實體教學。

新上任的喬杜里目標教育改革，並讓公校恢復至一周五天的實體教學，「雖然變種Delta病毒威脅加劇，但疫情將不能動搖我們的教學計畫。」

目前馬州24個公校系統中，有22個已決定新學期提供實體與網課結合的混合教學，但喬杜里表示，「網路教學不如實體輔導」，尤其在提升學生成績方面效果非常有限。

他表示，網課最適合非常有自制力、擅長時間管理、遇到問題不會羞於求助的學生，雖然馬州對網路授課教師有嚴格要求，包括相關的教師認證，需遵循州府課程設計等，但對多數學生來說，線上教學可能導致無法進步甚至成績下滑，喬杜里說，在疫情前大約僅20%學生的成績達到優秀(proficiency)，「即使是恢復到疫情前的狀態，我們仍有很多工作要做。」

不過實體教學仍面臨很大防疫壓力，喬治王子郡(Prince George County)官員向喬杜里反映口罩規定的難處，且部分學校尚未更新通風系統，教學和防疫壓力都很大，喬杜里建議各地政府利用聯邦教育基金，來更新教學樓的硬件設備。