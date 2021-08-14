Delta病毒肆虐 馬州蒙郡、喬郡公校教職員須打疫苗

馬州蒙郡公校和喬治王子郡公校13日宣布，新學年教職員工須提供疫苗接種証明，或接受例行新冠檢測。（蒙郡公校提供）

由於變種Delta病毒威脅加劇，馬州蒙郡公校 和喬治王子郡公校13日宣布，所有教職員工需在新學年開始前完全接種新冠疫苗 ，或必須接受每周的新冠檢測 ；華府公校系統(DCPS)同日也宣布，計畫開學後每周給10%的學生做新冠檢測，華府市議會仍在與公校商討相關細節。

喬治王子郡(Prince George’s County)公校將於9月8日開學，首席執行官哥德森(Monica Goldson)13日表示，所有教職員工須在8月27日之前提交疫苗接種證明，無法提供證明者，須每周在學校接受新冠病毒檢測，具體的證明提交方法和檢測地點等信息最晚將於20日公布。

哥德森表示，目前該公校系統已有1萬2000多名教職接種疫苗，由於變種病毒肆虐，為保護教職員、學生、家長的安全，公校官員決定推出此接種規定；喬治王子郡公校也已在7月宣布室內口罩令，規定所有師生都要戴口罩。

蒙郡公校將於8月30日開學，公校官員在「重啟指南」(Reopening Guide)中列出開學要求和注意事項，規定所有教職和學生在教學樓、校車等場所都要戴口罩，無論接種狀態，此外也鼓勵學生多使用戶外設施，確保校園生活質量及防疫安全；該公校系統也規定所有教職要提交疫苗接種證明，或接受例行檢測。

華府公校系統13日也向市議會表示，計畫在學生和家長許可的情況下，新學期每周給10%學生做新冠檢測，公校官員表示，檢測對象將是簽署同意書的學生，雖然數量有限，但仍可起到排查新冠病例的效果。

另一方面，市府衛生局建議每周隨機給10%的無症狀學生檢測，如此能更好的避免新冠或變種Delta病毒在公校大範圍傳播；華府公校也計畫繼續給不願接種新冠疫苗的教職員工提供自我檢測包(self-testing kit)。