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大華府人口升9萬 維州勞郡、馬州喬郡增最快

記者張筠／華盛頓報導
勞登郡和喬治王子郡分別是維州和馬州人口增長最快的郡，十年內增加的人口都超過10萬人。（記者張筠/攝影）
勞登郡和喬治王子郡分別是維州和馬州人口增長最快的郡，十年內增加的人口都超過10萬人。（記者張筠/攝影）

聯邦人口普查局12日公布最新調查報告，大華府人口持續增長，過去十年華府增加逾8萬8000人；維州費郡和馬州蒙郡仍為所在州的人口最多的郡，勞登郡和喬治王子郡分別是維州和馬州人口增長最快的郡，十年內增加的人口都超過10萬人。

聯邦人口普查局(Census Bureau)每十年進行一次人口普查，數據結果關乎全國和各州選區的重劃，也與未來十年的選舉形式有密切關係。

根據2020年人口普查最新數據，華府人口明顯增長，十年內迎來8萬8000多新市民，2020年有69萬居民，其中非裔占比最大，有40.9%，雖然非裔在十年前也是華府占比最大的族裔，但十年前的占比為50%，2020年下降明顯，華府第二、三大的族裔為白人和西語裔群體。

維州費郡(Fairfax County)仍是該州的人口第一大郡，有逾115萬居民，十年內增加逾6萬8000人，人口數量第二多的是威廉王子郡(Prince William County)，有逾48萬居民，十年增長8萬多人，增幅20%，也因此超過維吉尼亞海灘(Virginia Beach)，成為維州的人口第二大郡。

北維州人口增長速度遠超全州其他地區，也因此拉高了維州平均；2020年全美人口比十年前增長7.4%，維州增加7.9%，其中增幅最快的為勞登郡(Loudoun County)，十年內增加逾10萬8000人，增幅35%，成為維州人口第四多的地區。

馬州蒙郡(Montgomery County)2020年有逾106萬居民，仍是該州人口最多的地區，十年內增加逾9萬人，第二大郡為喬治王子郡(Prince George’s County)，人口增長近10萬4000人，是馬州人口增長最快的地區。

大華府人口十年內持續增加，維州費郡和馬州蒙郡仍為所在州的人口最大郡。（記者張筠/...
大華府人口十年內持續增加，維州費郡和馬州蒙郡仍為所在州的人口最大郡。（記者張筠/攝影）

維州 華府 人口普查

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