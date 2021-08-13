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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

大華府染疫住院、死亡 超過9成未接種

記者張筠／華盛頓報導

疫情反彈再增大華府各地的防疫壓力，新增的確診、重症和死亡病例中，絕大多數是未接種新冠疫苗者，已接種又染疫的「突破性病例」較少，且大都只是輕症、不用住院，而目前民眾不願接種，是推進疫苗工作的最大障礙。

馬州州府數據顯示，未接種者在確診、住院、死亡病例中占96%，維州確診病例有99%是未打疫苗者，住院病例有97%未打疫苗，死亡病例有98%未接種。

華府55%人口完全接種，而已接種的近30萬人中，有540多人確診，其中僅四人死亡，衛生官員表示，接種後重症和死亡率顯著降低。

衛生官員也指，基本所有新增病例都與傳染性更強的變種Delta病毒有關，維吉尼亞大學傳染病學者佩特里(William Petri)表示，逾80%的住院病患都感染Delta病毒，上月他還會在咖啡廳等公共場合摘下口罩，現在Delta病毒傳播迅速，他已不敢不戴口罩就出門。

此情況也促使一些原來對疫苗持懷疑態度的民眾下決心接種，很多對防疫開始鬆懈的民眾也再度採取措施防範，維州接種情況因此稍有好轉，施打疫苗人數，從上月的日均1萬1000人，增加至現在的逾1萬4000人。

不過疫苗工作仍面臨挑戰，維州目前有69%成人接種至少一劑新冠疫苗，但維州醫院及醫護協會(Virginia Hospital & Healthcare Association)近日公布的調查顯示，全州未接種群體中，高達90%不願意打疫苗，原因包括擔心疫苗會導致其他健康問題、懷疑新冠疫情的真實性和嚴重性、質疑疫苗本身等。

該協會媒體副主席沃克(Julian Walker)說，民眾不情願接種是落實防疫工作的最大障礙，維州每日新增病例已從7月的300多個躍升至900多宗；夏季民眾戶外活動多，高溫天氣也常讓民眾忘記或不願戴口罩，若不繼續推動疫苗接種，防疫將更困難。

疫苗 維州 防疫

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