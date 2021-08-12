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大華府雷雨天 致失火樹塌斷電

記者張筠／華盛頓報導
馬州蒙郡一棟三層公寓10日被雷電擊中點燃，最終坍塌，25位居民流離失所，損失250萬元。（蒙郡消防局提供）
馬州蒙郡一棟三層公寓10日被雷電擊中點燃，最終坍塌，25位居民流離失所，損失250萬元。（蒙郡消防局提供）

華府近日連續雷雨天氣導致多地樓房損毀，樹木倒塌、阻斷道路，截至11日下午，北維州還有1萬2400多人停電；馬州蒙郡(Montgomery)一棟三層公寓10日遭雷擊後著火坍塌，導致25人流離失所，損失250萬元；大華府本周也面臨高溫預警，13日之前，每日最高溫都接近華氏100度。

10日下午的雷雨天氣也造成北維州6萬5000戶以及華府的逾2700戶家庭停電，地鐵橘線從維州Vienna到East Falls Church路段也因此停運，許多乘客滯留車站，地鐵多段路線在11日搶修後恢復。

連日的雷雨天氣導致大華府多地樹木倒塌阻斷道路，數萬戶家庭停電。（記者羅曉媛 / ...
連日的雷雨天氣導致大華府多地樹木倒塌阻斷道路，數萬戶家庭停電。（記者羅曉媛 / 攝影）

Dominion Energy發言人表示，北維州斷電的住戶大部分位於費郡Mclean，因為一棵大樹倒塌，撞倒了Route 7公路(即Leesburg Pike)的兩根電線桿、損壞了其他十根電線桿，導致大範圍停電；工作人員從10日晚間搶修至11日白天，到11日晚恢復用電。

蒙郡德國鎮一棟三層公寓被雷電點燃，最終坍塌，25位居民流離失所，損失250萬元，...
蒙郡德國鎮一棟三層公寓被雷電點燃，最終坍塌，25位居民流離失所，損失250萬元，兩名消防員在救援中受傷。（蒙郡消防局提供）

蒙郡的雷擊著火事故發生在德國鎮(Germantown)，一棟三層公寓10日下午5時遭雷劈，屋頂先起火後坍塌，12戶家庭共25人，全部撤出，幸而無人受重傷，但有一名消防員在救援中受傷送醫；該事故造成價值約250萬元的建築和財務損失。

除雷雨天氣，國家氣象局(National Weather Service)近日也對大華府地區發布高溫預警，在13日之前，每日最高溫都將近華氏100度，而酷熱指數(heat index)在100到105之間，最高可達110；雷雨天氣也增加空氣濕度，將使體感溫度更高，民眾應注意防暑和出行安全。

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