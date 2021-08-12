華府健身業主申請豁免口罩令 市長拒絕

疫情爆發後，健身機構的生存一直與口罩令等防疫規定息息相關，業主們表示口罩令對健身行業衝擊明顯。（DCist）

華府健身 業者日前聯名致信市府，申請以「接種令」代替「口罩 令」，降低對生意的衝擊，但市長包瑟(Muriel Bowser)拒絕此提議，她重申，無論是否施打疫苗，凡兩歲以上居民，室內都必須戴上口罩，

由16家健身機構組成的華府健身聯盟(DC Fitness Alliance)上周致信市府，稱室內口罩令對健身行業衝擊顯著，也令許多人不便健身，因此要求市府對健身機構免去口罩令，允許他們在「僅完全接種疫苗者可進入」(vaccinated-only)的規定下經營。

包瑟否決了健身業者的建議，她重申，口罩令的實施對象為兩歲以上所有人，無論是否接種，在室內都要戴口罩，健身機構不能豁免，市衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)7月底宣布恢復口罩令時也提到，「任何類型的室內場所都不例外」。

華府市議員亨德森(Christina Henderson)表示，新冠病毒會通過飛沫傳播，「在健身或劇烈運動的情況下，傳染風險更大。」

健身業者表示，強制戴口罩的規定給他們帶來巨大壓力，口罩令對他們的影響比其他行業更甚，至少一家健身房計畫自行執行接種規定。

Vida Fitness主席司徒吉(David von Storch)要求六家分店安裝新軟體，在顧客進門打卡時確認接種狀態，該健身房98%的會員都已完全接種，「少數會員顧慮個人醫療信息洩漏，但我們只要求接種狀態，其他信息一概不要求，因此絕大部分員工和會員都非常支持只允許接種者進入的這項規定。」

多家健身房業主也稱，若以接種令代替口罩令，有助於提高社區的接種率，對華府的防疫管理有好處。

疫情爆發後，健身機構的生存與口罩令等防疫規定屢發衝突，去年也有健身中心因違反市府規定被罰上萬元。