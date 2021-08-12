華府新財年175億元預算 市議會過關

經過兩個多月的調整與協商，華府 市議會10日一致通過新財年175億元的預算，將在擴大可負擔住房資源、加強公共安全、推動商家疫後恢復等方面增加資金，並擴增華府公校 的心理健康資源，削減警務支出，再把該部分資金用於提升就業 ，增強企業的勞動力供應。

2022財年預算將從10月1日生效，市長包瑟(Muriel Bowser)計畫把用於建設、維護可負擔住房的「住房生產信託基金」(Housing Production Trust Fund)增至4億元，預計在兩年內增加2800套住房；市議會也決定補充5000萬元來維修公共住房，從而讓更多公寓轉換成面向低收入群體的住房資源。

在警務和公共安全方面，包瑟和市議會此前曾有分歧，根據市議會最終通過的預算方案，2022年華府將擴充打擊暴力的資源，包括槍支管控、街道巡邏等；包瑟也將試點讓心理健康專員來轉接處理非緊急的911電話，為執法和應急人員減壓、提高警務效率；市府還將在華府檢察長辦公室增設公共安全副審計員一職，完善華府司法系統。

為支援餐飲、酒店、旅遊業的疫後恢復，包瑟政府已陸續推出多項援助計畫，2022財年將再增加8800萬元援助商家生意，包括支持業主支付逾期租金，把從警務方面節省的開支用來增強企業勞動力，活絡就業市場。

教育方面，市議會維持包瑟原先的計畫，給華府公校和特許學校(charter school)每名學生增加3.6%的資金，擴充公校系統的心理健康資源，投入320萬元資助36所沒有全職圖書管理員的公校，提高華盛頓特區大學(UDC)在就業及培訓方面的資助，並通過增稅來為早期教育工作者提薪。

在健康與醫療方面，包瑟原提議用先前四億元的盈餘給私營機構員工提供一年的帶薪休假，並減免福利方面的稅務，但市議會拒絕，改為把員工的個人病假(medical leave)從目前的兩周延長至六周。