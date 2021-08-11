維吉尼亞聯邦大學調查新生猝死 指兄弟會藏欺凌行為

VCU大一學生歐克斯在參加兄弟會活動後死亡，校方徹查全校兄弟姐妹會。(家人提供)

維吉尼亞 聯邦大學(VCU)大一學生歐克斯(Adam Oakes)今年稍早在兄弟會活動後猝死 ，校方為此徹查全校兄弟姊妹會，並在9日公布獨立調查報告，顯示該校的兄弟姊妹會社區「文化健康，為成員提供的體驗大多是積極正面、有意義的」，但對其存在「欺凌」(hazing)行為仍令人擔憂，該校的兄弟姊妹會與其他大學的同類組織一樣，面臨性攻擊、濫用酒精等方面的挑戰。

早前外界盛傳歐克斯猝死與兄弟會飲酒、戲弄新成員有關，VCU也在案發後叫停相關兄弟會活動，並聘請教育 諮詢公司Dyad Strategies調查全校的兄弟姐妹會。

新報告從安全與健康、政策與程序更新、兄弟姊妹會辦公室、兄弟姊妹會招募，以及社交文化與住宿五大方面，給校方提出14項政策建議，包括詳述學校有關「欺負人」的政策，任命預防欺負的協調員，在全校範圍開展預防欺負的活動，並與兄弟姊妹會合作，重新評估「老大哥」(Big Brother)導師項目等。

19歲的歐克斯來自北維州勞登郡(Loudoun County)，今年2月在VCU的非校園住宿參加「Delta Chi」兄弟會的活動，會上他作為新人「小弟」，被介紹給兄弟會的「老大哥」，但他次日上午被警方發現死亡。

歐克斯的家人說，有人在活動上給了一瓶威士忌讓他喝，之後歐克斯被蒙上眼睛，可能因此撞到樹、傷到頭部，後來他睡著了，看起來無礙，但次日上午被發現時已失去意識。

法醫今年6月公布死因報告，指歐克斯死於酒精中毒，目前里奇蒙警方仍在繼續調查歐克斯猝死事件，並未公布更多細節。

歐克斯的父親艾瑞克‧歐克斯(Eric Oakes)曾表示，學校的兄弟姊妹會應有更嚴格的反欺負政策，他兒子只是想融入大學生活，他的去世將在自己心裡留下永遠不可彌合的傷口，「我們需要一個答案，他需要一個答案」。