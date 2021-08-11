我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

維吉尼亞聯邦大學調查新生猝死 指兄弟會藏欺凌行為

記者羅曉媛╱維州報導
VCU大一學生歐克斯在參加兄弟會活動後死亡，校方徹查全校兄弟姐妹會。(家人提供)
VCU大一學生歐克斯在參加兄弟會活動後死亡，校方徹查全校兄弟姐妹會。(家人提供)

維吉尼亞聯邦大學(VCU)大一學生歐克斯(Adam Oakes)今年稍早在兄弟會活動後猝死，校方為此徹查全校兄弟姊妹會，並在9日公布獨立調查報告，顯示該校的兄弟姊妹會社區「文化健康，為成員提供的體驗大多是積極正面、有意義的」，但對其存在「欺凌」(hazing)行為仍令人擔憂，該校的兄弟姊妹會與其他大學的同類組織一樣，面臨性攻擊、濫用酒精等方面的挑戰。

早前外界盛傳歐克斯猝死與兄弟會飲酒、戲弄新成員有關，VCU也在案發後叫停相關兄弟會活動，並聘請教育諮詢公司Dyad Strategies調查全校的兄弟姐妹會。

新報告從安全與健康、政策與程序更新、兄弟姊妹會辦公室、兄弟姊妹會招募，以及社交文化與住宿五大方面，給校方提出14項政策建議，包括詳述學校有關「欺負人」的政策，任命預防欺負的協調員，在全校範圍開展預防欺負的活動，並與兄弟姊妹會合作，重新評估「老大哥」(Big Brother)導師項目等。

19歲的歐克斯來自北維州勞登郡(Loudoun County)，今年2月在VCU的非校園住宿參加「Delta Chi」兄弟會的活動，會上他作為新人「小弟」，被介紹給兄弟會的「老大哥」，但他次日上午被警方發現死亡。

歐克斯的家人說，有人在活動上給了一瓶威士忌讓他喝，之後歐克斯被蒙上眼睛，可能因此撞到樹、傷到頭部，後來他睡著了，看起來無礙，但次日上午被發現時已失去意識。

法醫今年6月公布死因報告，指歐克斯死於酒精中毒，目前里奇蒙警方仍在繼續調查歐克斯猝死事件，並未公布更多細節。

歐克斯的父親艾瑞克‧歐克斯(Eric Oakes)曾表示，學校的兄弟姊妹會應有更嚴格的反欺負政策，他兒子只是想融入大學生活，他的去世將在自己心裡留下永遠不可彌合的傷口，「我們需要一個答案，他需要一個答案」。

猝死 教育 維吉尼亞

上一則

芝警士氣跌谷底 「背對」市長抗議

下一則

前科累累 芝殺警兄弟一級謀殺罪起訴

延伸閱讀

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死
泰國爆首例混打疫苗死亡 39歲女老師接種隔天猝死

泰國爆首例混打疫苗死亡 39歲女老師接種隔天猝死
首批2500名阿富汗翻譯及眷屬 暫置維州陸軍基地

首批2500名阿富汗翻譯及眷屬 暫置維州陸軍基地
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
被指帶病毒又要求戴口罩 男:歧視我是越裔

被指帶病毒又要求戴口罩 男:歧視我是越裔

熱門新聞

賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
SpaceX取得Starbase下方油礦的開發權。圖為SpaceX火箭發射過程。（SpaceX）

上天下地全包 馬斯克將開採石油天然氣

2021-08-05 18:05

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑