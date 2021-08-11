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大華府周末槍擊3死15傷 另有1人遭刺死

記者張筠╱華盛頓報導
費郡警方表示，40歲的巴特勒7日晚在公寓內冷血殺害了其繼女的23歲男友。（費郡警方提供）
費郡警方表示，40歲的巴特勒7日晚在公寓內冷血殺害了其繼女的23歲男友。（費郡警方提供）

槍枝暴力及犯罪引關注之際，華府上周末又現多宗致命槍擊案，致三人死亡，15人受傷；維州費郡(Fairfax)上周末也發生該郡今年的第15起凶殺案，一名男子殺害繼女的男友，使得費郡今年的死亡人數已達到2020年的總和，警長稱熟人間的衝突和暴力犯罪增多，與疫情脫不了關係。

華府警方表示，上周末共發生12起槍擊案，6日兩起，7、8日分別五起，其中致命案發生於7日凌晨近2時，警方在53街附近發現20歲的威廉姆斯(Juwaun Williams)中槍，送醫不治，另兩名受傷男子無生命危險；同日下午4時30分，20歲的布朗(Kendall Brown)在Nelson Place公寓附近中槍身亡，22歲的兇嫌傑弗遜(Amard Jefferson)8日被逮捕，面臨二級謀殺的指控。

第三起致命槍案發生在7日下午6時30分，69歲的貝克漢(James Beckham)在49街附近中槍，當場身亡；另有兩名男子在8日凌晨12時左右中槍，兩小時後又有一名女性中槍，但無生命危險；該周末最後一起槍擊案發生於8日下午3時左右，三名男子受傷。

平時治安口碑較好的費郡，上周末也發生凶殺案，7日晚在Vernon Square路附近的一棟公寓，23歲的皮爾斯(Raphael Pierce)死在屋內，兇嫌為40歲的巴特勒(Terence Butler)，警方說他「冷血殺害了其繼女的男友」。

截至目前，費郡今年的凶殺案已是去年的兩倍有餘，死亡人數也趕上去年總和；剛上任數月的費郡警長戴維斯(Kevin Davis)，致力打擊犯罪，他通過調查和數據研究發現，今年發生的15起凶殺案，其中八起的兇手與死者認識，早前72歲華婦盧秀行失蹤後被殺害的兇手也是她生前的租戶，「(熟人作案增多)讓人心驚膽顫 。」

「暴力犯罪增多仍受疫情影響。」戴維斯說，疫情之下，很多家庭和親友之間的關係轉變，心理問題或各類矛盾衝突增加，「有人用暴力解決問題，這是美國的悲哀。」他表示，打擊暴力犯罪必須從槍枝管理、民眾憤怒、家暴問題、熟人暴力等方面入手。

費郡警方在今年的15起凶殺案共逮捕十人，「案件解決率約73%，是個好徵召。」戴維斯說，費郡作為一個有130萬人口的大郡，治安在全美可圈可點，今年充滿挑戰，警方將繼續執法、打擊暴力犯罪。

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