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華府公校與市府員工 9•19前須打疫苗 否則每周檢測

記者羅曉媛╱華盛頓報導

華府市長包瑟(Muriel Bowser)10日宣布疫苗新規，要求華府的市政府雇員、合同工、實習生，以及華府公校教職員，在9月19日之前必須完成新冠疫苗接種，若因醫療或宗教原因沒有接種，則需依規定每周接受新冠病毒檢測。

華府新冠疫苗「強制令」適用對象包括華府市政府的所有雇員、合同工、實習生、受贊助生(grantees)，以及華府公校系統的教職人員，華府特許學校教師不屬此範圍；8月14日及之後發布的市政府招聘廣告，也將要求錄取者必須打完新冠疫苗。

華府市府共計3萬6700名雇員，目前54%已完全接種新冠疫苗；市衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，華府近期新冠確診增長，其中10%是5歲至14歲的孩童感染者，而非裔在該年齡段的接種率遠低於其他族裔。

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，從去年疫情爆發到今年1月的疫情高峰期，15歲及以下孩童感染率最低，但現在學齡孩童的感染率要高於50歲以上者。

內斯比說，總體而言，25歲至34歲感染者是華府新增確診的主力軍，而該群體確診者的族裔差距不明顯。

她表示，自新冠疫苗推出以來，華府的新冠住院患者約1%至2%是打了疫苗的人，該數據目前稍有增加；餘下超過90%的染疫住院者均未接種。

華府公校教育總監菲瑞彼(Lewis Ferebee)10日表示，公校系統逾九成員工已接種。

現階段華府12歲以上的居民有74%至少打了一劑疫苗，18歲至64歲人口則有75%至少至少打了一劑，65歲以上居民約87%至少打了一劑新冠疫苗。

華府總檢察長拉辛(Karl Racine)辦公室獨立於市政府運作，但拉辛上周已要求所有員工打新冠疫苗。

維州、馬州上周也公布類似要求，要求州政府雇員必須接種，否則就要每周檢測。

華府 疫苗 公校

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