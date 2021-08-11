拜登會13亞太裔領袖 聚焦反亞裔仇恨、移民改革

拜登、賀錦麗在白宮會見13名亞太裔社區領袖。(ACE提供)

美國總統拜登 、副總統賀錦麗日前在白宮會見13名亞太裔社區領袖，探討「重建美好未來」(Build Back Better)的經濟與基礎設施計畫，聚焦打擊反亞裔 仇恨犯罪、移民改革、創造經濟機會、平等及保護投票 權等議題，與會的華裔代表包括全美亞裔總商會(National ACE)會長董繼玲、「亞太裔投票」促進會(APIAVote)執行主任陳棣芳(Christine Chen)。

拜登、賀錦麗在會上重申將攜手確保亞太裔社區心聲受到重視、需求得到滿足的承諾，表示支持以和諧方式為夢想生、農場員工、臨時保護身分(TPS)持有人、必要行業員工提供成為公民的渠道，承諾在移民改革問題上與亞太裔社區合作，並肯定亞太裔社區在公民事務的參與度破紀錄，矢言將繼續努力加強美國的民主、保護公民投票權。

全美亞裔總商會會長董繼玲在會上表示，拜登政府對抗新冠疫情、重視仇恨亞裔事件等，對於220萬亞太裔中小企業而言具重要意義；她說，亞太裔企業、社區持續面對資金獲取、語言障礙、科技等多項挑戰，期盼白宮在公私營領域繼續與亞太裔社區合作，以保證有更多亞太裔企業從疫情中復甦，重新站穩。

亞太裔投票促進會執行主任陳棣芳表示，專制主義抬頭之際，拜登、賀錦麗政府承諾保護民主、捍衛投票權，該組織將繼續與國會和本屆政府合作，為保護投票權確立長久解決方案，保護亞太裔社區 。