華府市政府員工、公校教職 9/19前須打疫苗

華府市長包瑟(Muriel Bowser)10日宣布疫苗新規，要求華府的市政府雇員、合同工、實習生，以及華府公校教職在9月19日之前，必須完成新冠疫苗接種，若因醫療或宗教原因不接種，則需每周做新冠檢測。(美聯社)

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)10日宣布疫苗 新規，要求華府的市政府雇員、合同工、實習生，以及華府公校 教職在9月19日之前，必須完成新冠疫苗接種，若因醫療或宗教原因不接種，則需每周做新冠檢測。

華府新冠疫苗「強制令」適用對象包括華府市政府的所有雇員、合同工、實習生、受贊助生(grantees)，以及華府公校系統的教職人員，華府特許學校教師不屬此範圍；8月14日及之後發布的市政府招聘廣告也將要求必須打完新冠疫苗。

包瑟說，現階段12歲以上的華府居民有74%至少打了一劑疫苗或完成接種，18歲至64歲人口則有75%至少至少打了一劑或完成接種，65歲以上居民約87%至少打了一劑或完成接種。

華府市府共計3萬6700名雇員，目前54%已打完新冠疫苗；市衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，華府近期新冠確診增長，其中十分之一是5歲至14歲的孩童感染者，而非裔在該年齡段的接種率遠低於其他族裔。

內斯比說，總體而言，25歲至34歲感染者是華府新增確診的主力軍，而該群體確診者的族裔差距不明顯。

她表示，自新冠疫苗推出以來，華府的新冠住院患者約1%至2%是打了疫苗的人，該數據目前稍有增長；餘下超過90%是未接種者。

華府公校教育總監菲瑞彼(Lewis Ferebee)10日表示，公校系統逾九成員工表示已接種。

華府總檢察長拉辛(Karl Racine)辦公室獨立於市政府運作，但拉辛上周已要求所有員工打新冠疫苗。

維州、馬州上周也公布類似要求，要求州政府雇員必須接種，否則就要每周檢測。