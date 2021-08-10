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青少年接種率不足 新冠確診猛增 兒科醫生擔憂

記者羅曉媛／華盛頓報導

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)主席、兒科醫生麗‧比爾斯(Lee Savio Beers)，日前在返校季與新冠疫苗研討會上表示，青少年接種率不夠，而Delta變種病毒確診近期激增，其中染疫孩童在過去一周多來人數接近翻倍，該狀況令人非常擔憂，使更多青少年接種新冠疫苗現在變得愈發重要。

比爾斯也是華府國家兒童醫院(Children's National Hospital)的社區健康醫療主任，她表示，近期從一線兒科醫生同僚的反饋來看，他們看診的病人有越來越多生重病(very sick)的孩童，但目前12歲至15歲已完成接種的人口僅27%，16歲至17歲已完成接種的人口也只稍高，達到39%。

她指出，許多青少年不太留意自己的個人健康狀況，因此需要讓他們知道自己接種疫苗對於保護他人和社區很重要，「對家長而言，他們(打疫苗的動力是)希望聽到孩子受到保護；但對青少年而言，他們更在乎保護他們的社區，同時也要注意，尚有一部分孩童未達到接種疫苗的年齡，若有更多成年人、青少年接種，也有助保護這些小孩子。」

全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)也在同場研討會表示，家長有充分理由讓適齡子女儘快接種新冠疫苗，「你既不希孩子感染並生病，也不希望孩子感染後成為無症狀感染者，導致無意間把病毒帶回家，影響到年長的爺爺奶奶輩，或其他有基礎病的家庭成員。」

疫苗 美國 變種病毒

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