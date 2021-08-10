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馬州首例 12歲女孩海洋城游泳 遭鯊咬傷送醫

記者羅曉媛／馬州報導
沙鯊在契沙比克灣和中大西洋海岸很常見。(取自國家水族館)
沙鯊在契沙比克灣和中大西洋海岸很常見。(取自國家水族館)

馬州熱門旅遊城市海洋城(Ocean City)巡警表示，一名來自賓州的12歲女孩近日在當地淺水域游泳時，遭一隻鯊咬傷腿部，送醫後縫了42針；這是馬州歷史上首次有人無端被鯊咬傷，馬州自然資源廳分析，元兇可能是一隻沙鯊(sandbar shark)。

海洋城巡警說，12歲女孩喬丹‧普魯辛斯基(Jordan Prushinski)來自賓州Plains Township，上周隨家人一同來海洋城度假；事發時，她在119街附近海域的淺水區游泳，突感腿部不適，冒出海浪後可清晰看到小腿和膝蓋流著血，救生員隨即在海灘對普魯辛斯基施救，之後家人把她送到大西洋總醫院(Atlantic General Hospital)，普魯辛斯基的腿部有20處撕咬傷，縫了42針。

海洋城巡警隊長奧賓(Butch Arbin)表示，該部門與馬州自然資源廳的專家聯合調查後分析，女孩可能是被一隻沙鯊咬傷，不過當時沒有人在女孩附近的水域看到鯊。

研究中大西洋地區鯊的專家桑普森(Mark Sampson)指，根據巡警提供的咬傷照片以及當時的情況，很可能是沙鯊導致，因為該品種在契沙比克灣(Chesapeake Bay)和中大西洋海岸最常見。

國家水族館(National Aquarium)的資料顯示，沙鯊可達八呎長，可通過其長長的背鰭辨認，沙鯊通常不與人接觸或在擁擠的海灘地區出沒，牠們更偏好咀嚼多骨魚，以及水面下的螃蟹。

奧賓說，該消息在社交媒體的推波助瀾下，已變成「海洋城鯊攻擊事件」，但事實並非如此，而是由一隻小沙鯊引起的意外，「牠並非一路追咬女孩或任何人，只是恰巧發生了。」

他說，自1642年有紀錄以來，馬州從未發生過鯊無端攻擊人的事件；根據佛州自然歷史博物館的記錄，馬州自1827年以來，只有2014年有人為了釣鯊，在阿薩提格國家海岸(Assateague National Seashore，俗稱野馬島)被咬傷腿。

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