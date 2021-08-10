馬州I-270高乘載路段收費案 公眾意見提交12日截止

馬州I-270公路至I-370公路高乘載路段收費提案，將於本月12日下午5時停止接收公眾意見。(記者羅曉媛／攝影)

馬州 I-270公路至I-370公路高乘載路段(HOT)收費提案，將於本月12日下午5時停止接收公眾意見，馬州交通管理局(MDTA)提醒關切該案的居民，抓緊時間提交任何看法與建議。

MDTA早前提案對美國 軍團大橋(American Legion Bridge)I-270公路至I-370公路的高乘載路段收費，建議對二軸車輛收取費用從20分到5.64元不等，取決於在高乘載路段行駛的距離，以及駕駛人的付款方式。

公眾意見接收期從5月20日開始，徵求對於最低及最高收費區間、軟性收費上限、增加費率因素或折扣因素等方面意見，可通過書面或語音信箱等方式提交，相關公聽會也已在7月舉辦。

MDTA將在今秋舉辦董事會議，屆時再對最終版本的收費標準表決，董事會直播：https://bit.ly/3Aot89R。

在此之前，公眾可繼續透過如下方式表達意見：網上提交建議書(publicinput.com/project/?id=22733)；下載意見書(bit.ly/3iz11OZ)，填完發到[email protected]；致電855-701-1977，語音信箱留言表達意見；打印意見表格(bit.ly/3CyoszZ)，填完郵寄至

Phase 1 South: American Legion Bridge

I-270 to I-370 Toll Rate Range Public Comment

Maryland Transportation Authority

2310 Broening Highway Baltimore, MD 21224