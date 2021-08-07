打擊家暴、兒童犯罪 維州費郡增派15律師

維州費郡(Fairfax County)近日啟動兩個新調查小組，將增派15名律師，專門負責解決家庭暴力和針對兒童的犯罪問題，同時幫助受害者擺脫創傷，走出陰霾。

費郡檢察官 德卡諾(Steve Descano)向來關注家庭暴力和針對兒童的犯罪，他表示這兩種案件與一般犯罪不同，犯罪動機、受害者心理等有諸多細微差別，需要更多人力和關注，因此決定增派15名律師投入相關調查工作 ，深入了解社區需求，此外，也寄望這群接受特殊訓練者，可以幫助有創傷的受害者走出陰影。

德卡諾說，新的調查小組成立，並不表示這兩類犯罪問題正在增加，而是因有太多案件沒有如實匯報，很多受害者因各種壓力和心理原因不敢尋求幫助或報案，為避免更多民眾受害，費郡決定派專員來疏導、調查，也提升民眾對社會工作者和律師的信任度。

德卡諾辦公室近幾年人員短缺，但費郡監察委員會(Board of Supervisors)通過預算 決定2022財年增派15名律師，完善司法系統及其公平性；德卡諾計畫推動的改革還包括重整檢察官問責制，取消現金保釋，以及一系列旨在減少大規模監禁的量刑政策等。