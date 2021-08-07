新發明ViraWarn 可偵測室內新冠病毒量

Opteev近日發明「ViraWarn」，可偵測到空氣中新冠病毒、流感病毒、SARS病毒等有害物質的含量，告知民眾室內空間是否安全。（Opteev官網）

馬州 一家致力衛生安全和病毒檢測 技術的公司Opteev，近日發明一台用於探測空氣中有害病毒的機器「ViraWarn」，可偵測到室內空間的新冠病毒、流感 病毒、SARS病毒等有害物質的含量，該機器雖然無法區分各類病毒，但對室內空間的病毒含量偵測準確率最高可達80%，今秋起將投入市場供商家和學校使用，未來也將推出家用機型。

ViraWarn是全球第一台用於檢測室內空間中新冠病毒等物質的插入式篩查設備(plug-in screening device)，圓形篩查裝置可分析周圍空氣所含的物質，若檢測到新冠病毒、SARS病毒和流感病毒等物質，將發出紅燈並及警報，也可通過手機短信和郵件發送偵測結果。

Opteev表示，ViraWarn與群眾接受新冠檢測的方式不一樣，採用的是生物傳感(bio-sensing)技術，來主動篩查空氣中是否含有害物質，「類似一般家庭都有的煙霧探測器」；目前ViraWarn雖無法區別不同種病毒，但檢測室內空間中病毒含量的準確率在70%至80%之間，連帶的軟體也能排除檢測中出現的誤差，告知民眾該空間是否安全，此功能對恢復實體辦公、社交聚會、返校上課、宗教崇拜、文娛活動等都有很大幫助。

ViraWarn將於9月開始銷售，主要客戶以商家、學校為主，小型機售價459元，大型機799元，未來Opteev也將推出家用型機器，預計售價200元。