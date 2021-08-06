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沈棟及徐礪新 解答疫苗疑問

【馬州訊】
華盛頓地區同鄉會聯合會邀請病毒及疫苗研发專家沈棟談新冠變種病毒Delta。(CCCAA提供)
華盛頓地區同鄉會聯合會邀請病毒及疫苗研发專家沈棟談新冠變種病毒Delta。(CCCAA提供)

華盛頓地區同鄉會聯合會(CCCAA)日前邀請到華人頂尖病毒及疫苗研发專家、達冕生物創始人沈棟，以及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)資深微生物學家徐礪新，在Zoom講座聯手解答各項疫苗疑問，他們均指目前mRNA疫苗是應對病毒大流行的最佳選擇。

新冠變種病毒Delta來勢洶洶，華人社區雖「居家守己」防疫，但對Delta病毒也有諸多疑問，其傳染性、致病性如何？有何防疫對策？打完疫苗的保護力和安全性如何？秋季能否真正開放？中小學及大學會否再次關閉校園？12歲以下孩童該如何防疫？

同鄉會為此推出此次實用信息講座，期間沈棟就全球新冠疫情數據、Delta變異毒株傳染性之高，堪比水痘，接種者的鼻喉病毒水平與未接種者差不多，輝瑞與莫德納疫苗的保護力比較，以及突破性感染的原因、對免疫逃脫能力等方面做了詳細分析、論證和解答；徐礪新則就FDA有關疫苗審批事項做解答。

除了大家熟悉的防疫保護措施，如戴口罩、保持社交距離、不聚會之外，兩人均表示，大華府華人身處環境幸運：馬州有世界頂尖的病毒研究疫苗開发機構，目前任何藥房都可免預約立即接種疫苗，還有不同選擇的余地，且數據顯示其效果好；他們建議尚未接種的華人趕緊行動，跟上與病毒「賽跑」的腳步。

當天現場反應熱烈，問答絡繹不絕，線上觀看者逾600人，回看也超過千次；CCCAA將繼續舉辦不同話題的講座，歡迎社區關注，回看講座可到CCCAA的Youtube頻道：www.youtube.com/c/cccaa0。

華盛頓地區同鄉會聯合會邀請聯邦食品暨藥物管理局資深微生物學家徐礪新談新冠變種病毒...
華盛頓地區同鄉會聯合會邀請聯邦食品暨藥物管理局資深微生物學家徐礪新談新冠變種病毒Delta。(CCCAA提供)

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