沈棟及徐礪新 解答疫苗疑問
華盛頓地區同鄉會聯合會(CCCAA)日前邀請到華人頂尖病毒及疫苗研发專家、達冕生物創始人沈棟，以及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)資深微生物學家徐礪新，在Zoom講座聯手解答各項疫苗疑問，他們均指目前mRNA疫苗是應對病毒大流行的最佳選擇。
新冠變種病毒Delta來勢洶洶，華人社區雖「居家守己」防疫，但對Delta病毒也有諸多疑問，其傳染性、致病性如何？有何防疫對策？打完疫苗的保護力和安全性如何？秋季能否真正開放？中小學及大學會否再次關閉校園？12歲以下孩童該如何防疫？
同鄉會為此推出此次實用信息講座，期間沈棟就全球新冠疫情數據、Delta變異毒株傳染性之高，堪比水痘，接種者的鼻喉病毒水平與未接種者差不多，輝瑞與莫德納疫苗的保護力比較，以及突破性感染的原因、對免疫逃脫能力等方面做了詳細分析、論證和解答；徐礪新則就FDA有關疫苗審批事項做解答。
除了大家熟悉的防疫保護措施，如戴口罩、保持社交距離、不聚會之外，兩人均表示，大華府華人身處環境幸運：馬州有世界頂尖的病毒研究疫苗開发機構，目前任何藥房都可免預約立即接種疫苗，還有不同選擇的余地，且數據顯示其效果好；他們建議尚未接種的華人趕緊行動，跟上與病毒「賽跑」的腳步。
當天現場反應熱烈，問答絡繹不絕，線上觀看者逾600人，回看也超過千次；CCCAA將繼續舉辦不同話題的講座，歡迎社區關注，回看講座可到CCCAA的Youtube頻道：www.youtube.com/c/cccaa0。
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