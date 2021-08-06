華府學生免費乘車卡上路 開學首周可領取

2021至2022學年學生免費乘車卡，開學首周可領取。(華府市長辦公室提供)

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)5日宣布啟動2021至2022學年的學生免費乘車卡(Kids Ride Free SmarTrip)項目，乘車卡將直接送往華府各公立學校及公立特許學校，方便學生家長在開學的第一周領取。

學生可用該乘車卡免費乘坐地鐵 、巴士，以及華府巡迴公車(DC Circulator)前往學校，或參加學校相關活動；免費乘車卡的領取資格包括：必須住在華府，年齡在5歲至21歲，在華府的公私立、公立特許及教區(parochial)的小學、中學(secondary)就讀；華府的大學生不符合免費乘車卡資格。

2020至2021學年的學生免費乘車卡在今年9月30日之前仍有效，今年的新生可優先領取新學年免費乘車卡；若遺失免費乘車卡，學生可聯繫學校證件管理處補辦。

包瑟說，新學年即將到來，華府非常期待能迎接學生們返校上課，值此疫情 時刻，華府更應該為學生提供免費、安全的交通選擇。

有疑問可見華府交通局「常見問題」專頁：bit.ly/2VC2jzC，其他詳情：kidsridefree.dc.gov，也可聯繫交通局捷運補助項目辦公室：202-673-1740。